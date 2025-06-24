https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/abkhaziya-sovershenstvovanie-antikorruptsionnogo-zakonodatelstva-1055522747.html

Силовые ведомства Абхазии обсудили совершенствование антикоррупционного законодательства

Силовые ведомства Абхазии обсудили совершенствование антикоррупционного законодательства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Силовые ведомства Абхазии провели совещание по итогам работы межведомственной группы по противодействию коррупции за 2024 год и первое... 24.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Силовые ведомства Абхазии провели совещание по итогам работы межведомственной группы по противодействию коррупции за 2024 год и первое полугодие 2025-го.В рабочую группу входят представители СГБ, МВД, Госслужбы охраны, Государственной миграционной службы, Государственного таможенного комитета, Военной, Транспортной, Природоохранной прокуратур и прокуратур районов и города Сухум.На совещании обсуждались предложения по совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства.Были даны поручения по подготовке совместных плановых мероприятий по противодействию коррупции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/genprokuratura-antikorruptsionnaya-rabota-organov-prokuratury-trebuet-usileniya-1051381981.html

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абхазия, новости, общество, коррупция, борьба с коррупцией, противодействие коррупции