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Силовые ведомства Абхазии обсудили совершенствование антикоррупционного законодательства
Силовые ведомства Абхазии обсудили совершенствование антикоррупционного законодательства
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Силовые ведомства Абхазии провели совещание по итогам работы межведомственной группы по противодействию коррупции за 2024 год и первое... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Силовые ведомства Абхазии провели совещание по итогам работы межведомственной группы по противодействию коррупции за 2024 год и первое полугодие 2025-го.В рабочую группу входят представители СГБ, МВД, Госслужбы охраны, Государственной миграционной службы, Государственного таможенного комитета, Военной, Транспортной, Природоохранной прокуратур и прокуратур районов и города Сухум.На совещании обсуждались предложения по совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства.Были даны поручения по подготовке совместных плановых мероприятий по противодействию коррупции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/genprokuratura-antikorruptsionnaya-rabota-organov-prokuratury-trebuet-usileniya-1051381981.html
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абхазия, новости, общество, коррупция, борьба с коррупцией, противодействие коррупции
абхазия, новости, общество, коррупция, борьба с коррупцией, противодействие коррупции
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Силовые ведомства Абхазии провели совещание по итогам работы межведомственной группы по противодействию коррупции за 2024 год и первое полугодие 2025-го.
В рабочую группу входят представители СГБ, МВД, Госслужбы охраны, Государственной миграционной службы, Государственного таможенного комитета, Военной, Транспортной, Природоохранной прокуратур и прокуратур районов и города Сухум.
На совещании обсуждались предложения по совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства.
Были даны поручения по подготовке совместных плановых мероприятий по противодействию коррупции.