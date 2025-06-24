В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа ҽааӡаҩцәа рыҽқәа аԥхьахәтә ҭыԥқәа ааныркылеит Краснодар
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥснытәи Нарҭаа" аиааира ганы аҩныҟа игьежьит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия и Россия: сотрудничество в турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Памяти Николая Трапш: историк Салакая
14:33
12 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
18:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
18:11
14 мин
Исахьарку ажәа Sputnik аҿы
18:25
4 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
18:34
3 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
21:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
21:11
14 мин
Исахьарку ажәа Sputnik аҿы
21:25
4 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
21:34
3 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцамчԥхьаӡагақәа рықәыргыларазы 2025 шықәсазы иазгәаҭоу аусура
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аррамаҵзура: ааԥынтәи ааԥхьареи, уи аус иацыз ауадаҩрақәеи ртәы
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Турпоток, бюджет, инфраструктура Пицунды: разговор с градоначальником
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аурыс атуроператорцәа Тҟәарчал арадонтә ӡқәеи аӡхыҽҽақәеи ирҭааит
18:17
11 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
18:28
11 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/gagra-tabachnoy-produktsii-1055526079.html
В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов
В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T13:45+0300
2025-06-24T13:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
табак
таможня
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055525092_0:238:1191:908_1920x0_80_0_0_ae79cbe03956b76e97f7ea24a3035294.jpg
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры.В ходе проверки обнаружили:По словам предпринимателя, товар был куплен у неизвестного лица по заниженной цене без документов.По оценке ГТК, рыночная стоимость изъятого — 222 970 рублей.Материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/sochinskie-tamozhenniki-presekli-popytku-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1054397633.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055525092_0:126:1191:1019_1920x0_80_0_0_67341d16de9a7707a02278c67ab13cf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, табак, таможня
абхазия, новости, табак, таможня

В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов

13:45 24.06.2025
© Foto / ГТК Абхазии900 единиц никотиносодержащей продукции изъяли в Гагре
900 единиц никотиносодержащей продукции изъяли в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
© Foto / ГТК Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры.
В ходе проверки обнаружили:
737 пачек сигарет без акцизных марок;
135 стиков для нагревания;
28 электронных сигарет, запрещенных к ввозу и реализации на территории Абхазии.
По словам предпринимателя, товар был куплен у неизвестного лица по заниженной цене без документов.
По оценке ГТК, рыночная стоимость изъятого — 222 970 рублей.
Материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований.
Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2025
В Абхазии
Сочинские таможенники пресекли попытку крупной табачной контрабанды из Абхазии
8 апреля, 12:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0