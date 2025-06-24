https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/gagra-tabachnoy-produktsii-1055526079.html

В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов

В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры. 24.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-24T13:45+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры.В ходе проверки обнаружили:По словам предпринимателя, товар был куплен у неизвестного лица по заниженной цене без документов.По оценке ГТК, рыночная стоимость изъятого — 222 970 рублей.Материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/sochinskie-tamozhenniki-presekli-popytku-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1054397633.html

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