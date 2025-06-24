https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/gagra-tabachnoy-produktsii-1055526079.html
В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов
В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T13:45+0300
2025-06-24T13:45+0300
2025-06-24T13:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
табак
таможня
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055525092_0:238:1191:908_1920x0_80_0_0_ae79cbe03956b76e97f7ea24a3035294.jpg
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры.В ходе проверки обнаружили:По словам предпринимателя, товар был куплен у неизвестного лица по заниженной цене без документов.По оценке ГТК, рыночная стоимость изъятого — 222 970 рублей.Материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/sochinskie-tamozhenniki-presekli-popytku-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1054397633.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055525092_0:126:1191:1019_1920x0_80_0_0_67341d16de9a7707a02278c67ab13cf2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, табак, таможня
абхазия, новости, табак, таможня
В Гагре изъяли крупную партию табачной продукции без акцизов
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Государственный таможенный комитет изъял 900 единиц никотиносодержащей продукции на центральном рынке Гагры.
В ходе проверки обнаружили:
737 пачек сигарет без акцизных марок;
135 стиков для нагревания;
28 электронных сигарет, запрещенных к ввозу и реализации на территории Абхазии.
По словам предпринимателя, товар был куплен у неизвестного лица по заниженной цене без документов.
По оценке ГТК, рыночная стоимость изъятого — 222 970 рублей.
Материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований.