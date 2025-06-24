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Более 10 граммов метадона изъяли на таможенном посту "Псоу"
Более 10 граммов метадона изъяли на таможенном посту "Псоу"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на таможенном посту "Псоу" более 10 граммов метадона. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на таможенном посту "Псоу" более 10 граммов метадона.Наркотики обнаружили у гражданина Абхазии Чкадуа Г.В., следовавшего в республику из России. Его задержали в зоне таможенного контроля.При досмотре у 52-летнего жителя Ткуарчала обнаружили пять заизолированных свертков с наркотическим веществом общей массой 10,847 грамма.Чкадуа сообщил, что приобрел метадон в Москве. Он водворен в ИВС МВД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/zhitel-novosibirskoy-oblasti-zaderzhan-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov--1055354037.html
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абхазия, новости, происшествия, наркотики, кпп "псоу", мвд абхазии, таможня

Более 10 граммов метадона изъяли на таможенном посту "Псоу"

13:25 24.06.2025 (обновлено: 13:42 24.06.2025)
© Foto / МВД АбхазииБолее 10 грамм метадона изъяли на таможенном посту "Псоу"
Более 10 грамм метадона изъяли на таможенном посту Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
© Foto / МВД Абхазии
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на таможенном посту "Псоу" более 10 граммов метадона.
Наркотики обнаружили у гражданина Абхазии Чкадуа Г.В., следовавшего в республику из России. Его задержали в зоне таможенного контроля.
При досмотре у 52-летнего жителя Ткуарчала обнаружили пять заизолированных свертков с наркотическим веществом общей массой 10,847 грамма.
Чкадуа сообщил, что приобрел метадон в Москве. Он водворен в ИВС МВД.
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