https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/metadon-post-psou-1055525471.html
Более 10 граммов метадона изъяли на таможенном посту "Псоу"
Более 10 граммов метадона изъяли на таможенном посту "Псоу"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на таможенном посту "Псоу" более 10 граммов метадона. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T13:25+0300
2025-06-24T13:25+0300
2025-06-24T13:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
происшествия
наркотики
кпп "псоу"
мвд абхазии
таможня
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055524907_0:307:960:847_1920x0_80_0_0_9c5c016ab901d56496f5e2f8981e7a59.jpg
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на таможенном посту "Псоу" более 10 граммов метадона.Наркотики обнаружили у гражданина Абхазии Чкадуа Г.В., следовавшего в республику из России. Его задержали в зоне таможенного контроля.При досмотре у 52-летнего жителя Ткуарчала обнаружили пять заизолированных свертков с наркотическим веществом общей массой 10,847 грамма.Чкадуа сообщил, что приобрел метадон в Москве. Он водворен в ИВС МВД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/zhitel-novosibirskoy-oblasti-zaderzhan-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov--1055354037.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055524907_0:217:960:937_1920x0_80_0_0_96edba233954e6b349d6813dc7cfe70e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, происшествия, наркотики, кпп "псоу", мвд абхазии, таможня
абхазия, новости, происшествия, наркотики, кпп "псоу", мвд абхазии, таможня
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на таможенном посту "Псоу" более 10 граммов метадона.
Наркотики обнаружили у гражданина Абхазии Чкадуа Г.В., следовавшего в республику из России. Его задержали в зоне таможенного контроля.
При досмотре у 52-летнего жителя Ткуарчала обнаружили пять заизолированных свертков с наркотическим веществом общей массой 10,847 грамма.
Чкадуа сообщил, что приобрел метадон в Москве. Он водворен в ИВС МВД.