https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/molodezhnyy-forum-evraziya-global-1055524065.html

Участники из Абхазии отправились на молодежный форум “Евразия Global”

Участники из Абхазии отправились на молодежный форум “Евразия Global”

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Восемь участников из Абхазии отправились в Оренбург на международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит с 24 по 29... 24.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Восемь участников из Абхазии отправились в Оренбург на международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит с 24 по 29 июня, сообщили в Госкомспорта.Форум собрал 300 человек из более чем 50 стран. Программа включает дискуссии, проектные лаборатории, работу по направлениям адаптации иностранцев и развитию международных клубов дружбы.По итогам форума участники разработают идеи для новых молодежных проектов и инициатив.Участие абхазской стороны организовано при поддержке Госкомспорта Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/goskomsporta-abkhazii-i-rosmolodezh-namereny-podpisat-soglashenie-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1054900880.html

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