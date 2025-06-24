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Участники из Абхазии отправились на молодежный форум “Евразия Global”
Участники из Абхазии отправились на молодежный форум “Евразия Global”
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Восемь участников из Абхазии отправились в Оренбург на международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит с 24 по 29... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T13:05+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Восемь участников из Абхазии отправились в Оренбург на международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит с 24 по 29 июня, сообщили в Госкомспорта.Форум собрал 300 человек из более чем 50 стран. Программа включает дискуссии, проектные лаборатории, работу по направлениям адаптации иностранцев и развитию международных клубов дружбы.По итогам форума участники разработают идеи для новых молодежных проектов и инициатив.Участие абхазской стороны организовано при поддержке Госкомспорта Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/goskomsporta-abkhazii-i-rosmolodezh-namereny-podpisat-soglashenie-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1054900880.html
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абхазия, новости, россия, молодежь
Участники из Абхазии отправились на молодежный форум “Евразия Global”
13:05 24.06.2025 (обновлено: 13:22 24.06.2025)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Восемь участников из Абхазии отправились в Оренбург на международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит с 24 по 29 июня, сообщили в Госкомспорта.
Форум собрал 300 человек из более чем 50 стран. Программа включает дискуссии, проектные лаборатории, работу по направлениям адаптации иностранцев и развитию международных клубов дружбы.
По итогам форума участники разработают идеи для новых молодежных проектов и инициатив.
Участие абхазской стороны организовано при поддержке Госкомспорта Абхазии.