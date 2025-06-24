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Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T16:59+0300
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2025-06-24T17:02+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что сейчас бойцы армии РФ продолжают наступление в глубину обороны противника.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:За минувшую неделю ВС России освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.
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днр, россия, министерство обороны рф
днр, россия, министерство обороны рф
Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в ДНР
16:59 24.06.2025 (обновлено: 17:02 24.06.2025)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас бойцы армии РФ продолжают наступление в глубину обороны противника.
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:
бронетранспортер М113 американского производства;
За минувшую неделю ВС России освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.