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Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. 24.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-24T16:59+0300

2025-06-24T16:59+0300

2025-06-24T17:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что сейчас бойцы армии РФ продолжают наступление в глубину обороны противника.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:За минувшую неделю ВС России освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.

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