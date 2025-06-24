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Пляжи Сочи временно закрыли после разгула стихии
Пляжи Сочи временно закрыли после разгула стихии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пляжи города Сочи временно закрыты после разгула стихии. Об этом сообщили в городской администрации. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пляжи города Сочи временно закрыты после разгула стихии. Об этом сообщили в городской администрации.Уточняется, что всего за час вечером в понедельник в Адлерском районе выпало 55 миллиметров осадков. Зафиксирован град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночью также вводилось временное ограничение на движение автомобилей из-за подтопленных участков А-147 – движение по прямому ходу было перенаправлено через развязку "Аэропорт". На участке подтоплений в Адлере запускали дизельные насосные станции для более эффективной откачки воды.По информации администрации Сочи, службы "Водостока" и дорожные мастера работали всю ночь. Не только дороги, но и дворы частных домов были подтоплены, дежурные службы очищали ливневки, отводили воду, убирали поваленные деревья с тротуаров и дорог.Мэрия Сочи напоминает о действующем штормовом предупреждении, при этом отмечает благоприятный прогноз синоптиков: всю будущую неделю на курорте ожидается солнечная и теплая погода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/sochi-normy-osadkov-1055333076.html
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россия, сочи, адлер, пляжи
россия, сочи, адлер, пляжи

Пляжи Сочи временно закрыли после разгула стихии

11:07 24.06.2025 (обновлено: 11:21 24.06.2025)
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкШтормовое предупреждение в Сочи
Штормовое предупреждение в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пляжи города Сочи временно закрыты после разгула стихии. Об этом сообщили в городской администрации.

"Накануне на курорте прошли залповые ливни. Основной удар на себя принял Адлерский район. Река Херота достигла опасных отметок. Временное подтопление наблюдалось на участках дорог, в том числе на трассе по улице Ленина по направлению в центр Сочи. Вся коммунальная и транспортная инфраструктура курорта работает штатно. Купание на пляжах временно ограничено. Пользователи приступили к их оперативной уборке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за час вечером в понедельник в Адлерском районе выпало 55 миллиметров осадков. Зафиксирован град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночью также вводилось временное ограничение на движение автомобилей из-за подтопленных участков А-147 – движение по прямому ходу было перенаправлено через развязку "Аэропорт". На участке подтоплений в Адлере запускали дизельные насосные станции для более эффективной откачки воды.
По информации администрации Сочи, службы "Водостока" и дорожные мастера работали всю ночь. Не только дороги, но и дворы частных домов были подтоплены, дежурные службы очищали ливневки, отводили воду, убирали поваленные деревья с тротуаров и дорог.
Мэрия Сочи напоминает о действующем штормовом предупреждении, при этом отмечает благоприятный прогноз синоптиков: всю будущую неделю на курорте ожидается солнечная и теплая погода.
Последствия подтопления в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
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16 июня, 17:11
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