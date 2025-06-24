https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/plyazhi-sochi-1055521769.html

Пляжи Сочи временно закрыли после разгула стихии

Пляжи Сочи временно закрыли после разгула стихии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пляжи города Сочи временно закрыты после разгула стихии. Об этом сообщили в городской администрации. 24.06.2025, Sputnik Абхазия

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россия

сочи

адлер

пляжи

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пляжи города Сочи временно закрыты после разгула стихии. Об этом сообщили в городской администрации.Уточняется, что всего за час вечером в понедельник в Адлерском районе выпало 55 миллиметров осадков. Зафиксирован град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночью также вводилось временное ограничение на движение автомобилей из-за подтопленных участков А-147 – движение по прямому ходу было перенаправлено через развязку "Аэропорт". На участке подтоплений в Адлере запускали дизельные насосные станции для более эффективной откачки воды.По информации администрации Сочи, службы "Водостока" и дорожные мастера работали всю ночь. Не только дороги, но и дворы частных домов были подтоплены, дежурные службы очищали ливневки, отводили воду, убирали поваленные деревья с тротуаров и дорог.Мэрия Сочи напоминает о действующем штормовом предупреждении, при этом отмечает благоприятный прогноз синоптиков: всю будущую неделю на курорте ожидается солнечная и теплая погода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/sochi-normy-osadkov-1055333076.html

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