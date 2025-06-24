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"Черноморэнерго" сопровождает российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС
"Черноморэнерго" сопровождает российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники "Черноморэнерго" сопровождают российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС, чтобы получить от них теоретические знания... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники "Черноморэнерго" сопровождают российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС, чтобы получить от них теоретические знания в сфере гидроэнергетики, отметил глава Минэнерго Абхазии Батал Мушба.В рамках договоренности между министерствами энергетики Абхазии и России специалисты из республики посетят ведущие российские образовательные центры, где получат допподготовку в этой области.
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абхазия, новости, гэс, россия, черноморэнерго
"Черноморэнерго" сопровождает российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС
14:04 24.06.2025 (обновлено: 14:14 24.06.2025) СУХУМ, 24 июн – Sputnik.
Сотрудники "Черноморэнерго" сопровождают российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС,
чтобы получить от них теоретические знания в сфере гидроэнергетики, отметил глава Минэнерго Абхазии Батал Мушба.
"Потому что гидроэнергетика имеет свою специфику, и у нас в республике очень мало, к сожалению, сформировано компетенций за послевоенное время в этой части. Мы намерены существенно нарастить базу именно в части эксплуатации и управления объектами гидроэнергетики", – сказал Мушба.
В рамках договоренности между министерствами энергетики Абхазии и России специалисты из республики посетят ведущие российские образовательные центры, где получат допподготовку в этой области.