"Черноморэнерго" сопровождает российских специалистов, изучающих перепадные ГЭС

"Потому что гидроэнергетика имеет свою специфику, и у нас в республике очень мало, к сожалению, сформировано компетенций за послевоенное время в этой части. Мы намерены существенно нарастить базу именно в части эксплуатации и управления объектами гидроэнергетики", – сказал Мушба.