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Специалисты "РусГидро" обследуют перепадные ГЭС в Галском районе
Специалисты "РусГидро" обследуют перепадные ГЭС в Галском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские специалисты проведут детальные обследования перепадных ГЭС в Галском районе, сообщил журналистам министр энергетики Абхазии... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские специалисты проведут детальные обследования перепадных ГЭС в Галском районе, сообщил журналистам министр энергетики Абхазии Батал Мушба.Вчера в республику прибыли профильные специалисты ведущей организации "РусГидро", уточнил он. Особое внимание они уделят вопросам гидротехники, геофизики, геологии и оценке состояния бетонных конструкций.Все перепадные ГЭС Абхазии находятся на балансе "Черноморэнерго", добавил министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-elektroenergii-1055477303.html
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абхазия, новости, гэс, россия

Специалисты "РусГидро" обследуют перепадные ГЭС в Галском районе

13:53 24.06.2025 (обновлено: 14:13 24.06.2025)
© Sputnik / Владимир Попов / Перейти в фотобанкИнгурская ГЭС
Ингурская ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Владимир Попов
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Российские специалисты проведут детальные обследования перепадных ГЭС в Галском районе, сообщил журналистам министр энергетики Абхазии Батал Мушба.
Вчера в республику прибыли профильные специалисты ведущей организации "РусГидро", уточнил он. Особое внимание они уделят вопросам гидротехники, геофизики, геологии и оценке состояния бетонных конструкций.

"По итогам этого обследования мы планируем получить достаточно расширенную, детальную информацию о текущем состоянии этих объектов и рассмотреть возможности дальнейших путей по их реконструкции и введению в эксплуатацию", – отметил Мушба.

Все перепадные ГЭС Абхазии находятся на балансе "Черноморэнерго", добавил министр.
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
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Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС
22 июня, 10:15
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