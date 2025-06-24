https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/spetsproekt-vsegda-gotov-1055535828.html
Ученица из Абхазии прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!"
Ученица из Абхазии прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Ученица Гячрыпшской средней школы Арина Оганян прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!" инициативы "Другое Дело", созданной в рамках... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T17:42+0300
2025-06-24T17:42+0300
2025-06-24T17:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055536204_0:133:2561:1573_1920x0_80_0_0_537ecc08bba0d773ee6ac2ca5c13da6f.jpg
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Ученица Гячрыпшской средней школы Арина Оганян прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!" инициативы "Другое Дело", созданной в рамках платформы "Россия — страна возможностей".Конкурс собрал более 3000 участников в возрасте 14–17 лет.Финалистам предстоит выполнить творческое задание: подготовить публикацию с девятью графическими изображениями на тему "Мои источники вдохновения". Оцениваться будут идея, визуал, оригинальность и реакция в соцсетях.По итогам конкурса 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в мастерскую управления "Сенеж" в Солнечногорске.Спецпроект приурочен к 100-летию пионерского движения и проходит уже в четвертый раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/molodezhnyy-forum-evraziya-global-1055524065.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055536204_143:0:2416:1705_1920x0_80_0_0_07606da2323bb9dfe312e6adda3e56ae.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, общество
абхазия, новости, общество
Ученица из Абхазии прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!"
17:42 24.06.2025 (обновлено: 17:45 24.06.2025)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Ученица Гячрыпшской средней школы Арина Оганян прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!" инициативы "Другое Дело", созданной в рамках платформы "Россия — страна возможностей".
Конкурс собрал более 3000 участников в возрасте 14–17 лет.
Финалистам предстоит выполнить творческое задание: подготовить публикацию с девятью графическими изображениями на тему "Мои источники вдохновения". Оцениваться будут идея, визуал, оригинальность и реакция в соцсетях.
По итогам конкурса 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в мастерскую управления "Сенеж" в Солнечногорске.
Спецпроект приурочен к 100-летию пионерского движения и проходит уже в четвертый раз.