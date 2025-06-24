https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/spetsproekt-vsegda-gotov-1055535828.html

Ученица из Абхазии прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!"

Ученица из Абхазии прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Ученица Гячрыпшской средней школы Арина Оганян прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!" инициативы "Другое Дело", созданной в рамках... 24.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Ученица Гячрыпшской средней школы Арина Оганян прошла в финал спецпроекта "Всегда готов!" инициативы "Другое Дело", созданной в рамках платформы "Россия — страна возможностей".Конкурс собрал более 3000 участников в возрасте 14–17 лет.Финалистам предстоит выполнить творческое задание: подготовить публикацию с девятью графическими изображениями на тему "Мои источники вдохновения". Оцениваться будут идея, визуал, оригинальность и реакция в соцсетях.По итогам конкурса 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в мастерскую управления "Сенеж" в Солнечногорске.Спецпроект приурочен к 100-летию пионерского движения и проходит уже в четвертый раз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/molodezhnyy-forum-evraziya-global-1055524065.html

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