https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/vodozabor-rechkh-1055532523.html

Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению

Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению, сообщил Sputnik начальник УГХ Галского района Гия Квеквескири. 24.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-24T15:37+0300

2025-06-24T15:37+0300

2025-06-24T15:37+0300

в абхазии

абхазия

новости

водоснабжение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/19/1045986622_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_a7bbea3b91368c6423ac7bef8b774feb.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению, сообщил Sputnik начальник УГХ Галского района Гия Квеквескири.На месте работают специалисты УГХ и водолазы ИнгурГЭС.По словам Квеквескири, подача воды временно ограничена. До вечера вторника вода будет поступать только в частные дома.Работы начаты по поручению премьер-министра Абхазии Владимира Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/chast-gudauty-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-vl-1055490840.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, водоснабжение