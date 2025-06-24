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Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению
Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению, сообщил Sputnik начальник УГХ Галского района Гия Квеквескири. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T15:37+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению, сообщил Sputnik начальник УГХ Галского района Гия Квеквескири.На месте работают специалисты УГХ и водолазы ИнгурГЭС.По словам Квеквескири, подача воды временно ограничена. До вечера вторника вода будет поступать только в частные дома.Работы начаты по поручению премьер-министра Абхазии Владимира Делба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/chast-gudauty-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-vl-1055490840.html
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абхазия, новости, водоснабжение
абхазия, новости, водоснабжение
Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Водозабор в селе Речх готовят к восстановлению, сообщил Sputnik начальник УГХ Галского района Гия Квеквескири.
На месте работают специалисты УГХ и водолазы ИнгурГЭС.
По словам Квеквескири, подача воды временно ограничена. До вечера вторника вода будет поступать только в частные дома.
Работы начаты по поручению премьер-министра
Абхазии Владимира Делба.