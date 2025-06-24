https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/zakon-o-shtrafakh-za-nesoblyudenie-inoagentami-1055535446.html

Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ

Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ

Sputnik Абхазия

Иноагент — это человек или организация, которые, по мнению властей, получают поддержку из-за рубежа и при этом способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране.В российском законодательстве это понятие впервые появилось в 2012 году в отношении некоммерческих организаций. Но его ужесточение начали проводить в начале 2020-х.

2025-06-24T17:17+0300

2025-06-24T17:17+0300

2025-06-24T17:22+0300

россия

министерство юстиции рф

владимир путин

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для иностранных агентов за невыполнение требований Минюста РФ.Документ предусматривает возможность привлекать к ответственности, в том числе заочно, если нарушения были допущены за пределами России.Установленные штрафы:Иноагент — это человек или организация, которые, по мнению властей, получают поддержку из-за рубежа и при этом способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране.В российском законодательстве это понятие впервые появилось в 2012 году в отношении некоммерческих организаций. Но его ужесточение начали проводить в начале 2020-х. По состоянию на июнь 2025 года находящиеся в реестре физлица и организации подпадают под ограничения – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/reklamu-v-facebook-i-instagram-nelzya-budet-razmeschat-s-1-sentyabrya-1054233125.html

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путин закон о штрафах за несоблюдение иноагентами иноагент