https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/abkhaziya-optimizatsii-1055552046.html

В Абхазии началась работа над межведомственными планами оптимизации учреждений

В Абхазии началась работа над межведомственными планами оптимизации учреждений

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Оптимизацию деятельности учреждений в рамках подготовки Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026–2030 годы... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T15:44+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Оптимизацию деятельности учреждений в рамках подготовки Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026–2030 годы обсудили в Кабмине.Премьер-министр Владимир Делба поручил руководителям профильных ведомств разработать проекты планов повышения эффективности деятельности учреждений и представить в Кабмин до 15 июля.В совещании приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр финансов Саид Губаз, министр просвещения Хана Гунба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, начальник УКС Демир Гамисония.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/premer-ministr-provel-soveschanie-po-voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1055403232.html

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