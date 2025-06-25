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В Абхазии началась работа над межведомственными планами оптимизации учреждений
В Абхазии началась работа над межведомственными планами оптимизации учреждений
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Оптимизацию деятельности учреждений в рамках подготовки Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026–2030 годы... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Оптимизацию деятельности учреждений в рамках подготовки Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026–2030 годы обсудили в Кабмине.Премьер-министр Владимир Делба поручил руководителям профильных ведомств разработать проекты планов повышения эффективности деятельности учреждений и представить в Кабмин до 15 июля.В совещании приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр финансов Саид Губаз, министр просвещения Хана Гунба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, начальник УКС Демир Гамисония.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/premer-ministr-provel-soveschanie-po-voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1055403232.html
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В Абхазии началась работа над межведомственными планами оптимизации учреждений
15:44 25.06.2025 (обновлено: 15:55 25.06.2025)
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Оптимизацию деятельности учреждений в рамках подготовки Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026–2030 годы обсудили в Кабмине.
Премьер-министр Владимир Делба поручил руководителям профильных ведомств разработать проекты планов повышения эффективности деятельности учреждений и представить в Кабмин до 15 июля.
В совещании приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр финансов Саид Губаз, министр просвещения Хана Гунба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, начальник УКС Демир Гамисония.