https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/abkhaziya-vopros-detskikh-posobiy-1055541899.html

Бадра Гунба встретился с гражданами по вопросу детских пособий в России

Бадра Гунба встретился с гражданами по вопросу детских пособий в России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Руководство Абхазии занимается решением вопроса с получением детских пособий в России абхазскими гражданами и связанными с этим... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T11:40+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Руководство Абхазии занимается решением вопроса с получением детских пособий в России абхазскими гражданами и связанными с этим правовыми рисками, заявил президент Бадра Гунба.Как сообщает пресс-служба главы государства, президент провел встречу с группой женщин, обеспокоенных этой ситуацией.По словам президента, по его поручению создана межведомственная рабочая группа. В ее задачи входит оказание правовой помощи гражданам Абхазии с российским гражданством, которые столкнулись с рисками из-за оформленных пособий.Открыта горячая линия. Необходимо собрать полную информацию о получателях выплат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/chetvero-grazhdan-abkhazii-ne-mogut-vernutsya-na-rodinu-iz-za-nepogashennykh-zadolzhennostey-1055515978.html

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