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Бадра Гунба встретился с гражданами по вопросу детских пособий в России
Бадра Гунба встретился с гражданами по вопросу детских пособий в России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Руководство Абхазии занимается решением вопроса с получением детских пособий в России абхазскими гражданами и связанными с этим... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Руководство Абхазии занимается решением вопроса с получением детских пособий в России абхазскими гражданами и связанными с этим правовыми рисками, заявил президент Бадра Гунба.Как сообщает пресс-служба главы государства, президент провел встречу с группой женщин, обеспокоенных этой ситуацией.По словам президента, по его поручению создана межведомственная рабочая группа. В ее задачи входит оказание правовой помощи гражданам Абхазии с российским гражданством, которые столкнулись с рисками из-за оформленных пособий.Открыта горячая линия. Необходимо собрать полную информацию о получателях выплат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/chetvero-grazhdan-abkhazii-ne-mogut-vernutsya-na-rodinu-iz-za-nepogashennykh-zadolzhennostey-1055515978.html
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Бадра Гунба встретился с гражданами по вопросу детских пособий в России

11:40 25.06.2025 (обновлено: 11:56 25.06.2025)
© Фото/ пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии встретился с женщинами по вопросу детских пособий
Президент Абхазии встретился с женщинами по вопросу детских пособий - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
© Фото/ пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Руководство Абхазии занимается решением вопроса с получением детских пособий в России абхазскими гражданами и связанными с этим правовыми рисками, заявил президент Бадра Гунба.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент провел встречу с группой женщин, обеспокоенных этой ситуацией.
По словам президента, по его поручению создана межведомственная рабочая группа. В ее задачи входит оказание правовой помощи гражданам Абхазии с российским гражданством, которые столкнулись с рисками из-за оформленных пособий.
Открыта горячая линия. Необходимо собрать полную информацию о получателях выплат.

"Мы понимаем, что имеет место нарушение законодательства РФ, о чем мы сожалеем. При этом нельзя не учитывать, что речь идет о матерях, воспитывающих наших детей, юных граждан Абхазии. Мы будем обсуждать эту тему с нашими коллегами из Российской Федерации и искать пути для того, чтобы защитить их от уголовного преследования", — подчеркнул Бадра Гунба.

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