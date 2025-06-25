https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/abkhazskikh-vrachey-uchastvovavshikh-v-dispanserizatsii-detey-nagradili-1055553000.html

Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили

Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами. 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T16:07+0300

2025-06-25T16:07+0300

2025-06-25T16:17+0300

в абхазии

абхазия

новости

диспансеризация

врачи

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/19/1055552395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fd26e8231dc60af25bf7dbfb8f164e1.jpg

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами.Он подчеркнул, что диспансеризация охватила все районы республики. Награды получили 160 медиков.На церемонии присутствовали представители Минздрава, представительства Россотрудничества в Абхазии и организации "Народный фронт".Диспансеризация в Абхазии проходила с 12 февраля до конца мая, работали четыре бригады врачей. Медики осмотрели 27 тысяч детей, у 16 тысяч из них заболевания выявили впервые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/rossiyskie-vrachi-nachali-dispanserizatsiyu-detey-v-respublikanskom-reabilitatsionnom-tsentre-1054770546.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, диспансеризация, врачи