https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/abkhazskikh-vrachey-uchastvovavshikh-v-dispanserizatsii-detey-nagradili-1055553000.html
Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили
Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами. 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами.Он подчеркнул, что диспансеризация охватила все районы республики. Награды получили 160 медиков.На церемонии присутствовали представители Минздрава, представительства Россотрудничества в Абхазии и организации "Народный фронт".Диспансеризация в Абхазии проходила с 12 февраля до конца мая, работали четыре бригады врачей. Медики осмотрели 27 тысяч детей, у 16 тысяч из них заболевания выявили впервые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/rossiyskie-vrachi-nachali-dispanserizatsiyu-detey-v-respublikanskom-reabilitatsionnom-tsentre-1054770546.html
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абхазия, новости, диспансеризация, врачи
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами.
"Коллеги провели колоссальную работу, помогли нашим детишкам, брали кровь, делали все необходимые исследования, помогали нашим коллегам из России", — сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
Он подчеркнул, что диспансеризация охватила все районы республики. Награды получили 160 медиков.
На церемонии присутствовали представители Минздрава, представительства Россотрудничества в Абхазии и организации "Народный фронт".
Диспансеризация в Абхазии проходила с 12 февраля до конца мая, работали четыре бригады врачей. Медики осмотрели 27 тысяч детей, у 16 тысяч из них заболевания выявили впервые.