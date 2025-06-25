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Аппарат детского омбудсмена в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года

Аппарат детского омбудсмена в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. 37 обращений получила справочно-консультативная служба при Аппарате уполномоченного по правам ребенка за первое полугодие 2025 года... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-25T12:13+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. 37 обращений получила справочно-консультативная служба при Аппарате уполномоченного по правам ребенка за первое полугодие 2025 года, сообщила юрист Аппарата Екатерина Ляховецкая.Основные вопросы, поднятые гражданами, касались следующих направлений:После первичной консультации 61% обратившихся получили исчерпывающую информацию, 29% были перенаправлены в профильные ведомства, 10% случаев потребовали дальнейшего сопровождения службы.В продолжение выступила юрист Аппарата уполномоченного по правам ребенка Назифа Ломия. Она подчеркнула, что за полгода поступило 13 обращений по вопросам взыскания алиментов, изменения их размера и принудительного исполнения решений суда."По данному направлению были выявлены следующие проблемы: уклонение родителей от выплат, недостаточная информированность о механизмах взыскания. С обратившимися были проведены разъяснительные беседы о порядке подачи исков, взаимодействии с судебными приставами и защите прав детей", – проинформировала юрист.Ломия также отметила, что за обозначенный период было обработано семь звонков по конфликтам в семье, вопросам опеки и попечительства, а также жилищным спорам с участием детей.Специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба затронула вопросы социального и пенсионного обеспечения.За время работы справочной службы поступило девять обращений, связанных с оформлением пособий, пенсий по потере кормильца и льгот для многодетных семей. Одни из основных вопросов – задержка выплат, отказы в назначении пособий из-за отсутствия документов, а также незнание процедур обращения.Она также сказала, что за полгода было обработано восемь звонков по случаям фактического или косвенного нарушения права ребенка на получение образования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/konsultatsionno-spravochnaya-sluzhba-otkrylas-pri-apparate-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1054136256.html

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