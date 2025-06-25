https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/detskiy-lager-1055541128.html

Детский лагерь для соотечественников за рубежом будет организован в Абхазии

Детский лагерь для соотечественников за рубежом будет организован в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Летний молодежный лагерь "Ахьышьҭрахь" ("К истокам" - прим.) будет организован в Абхазии для представителей Федераций абхазских... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Летний молодежный лагерь "Ахьышьҭрахь" ("К истокам" - прим.) будет организован в Абхазии для представителей Федераций абхазских культурных центров и Кавказских центров в Турции.Первый этап планируется провести в конце июля-начале августа, сообщило "Апсны.Иахьа".В лагере примут участие 80 детей. Из них 40 детей представителей Федерации абхазских культурных центров и 40 — Кавказских центров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/vtoraya-gruppa-shkolnikov-iz-abkhazii-otpravilas-v-artek-1054415383.html

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