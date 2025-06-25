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Детский лагерь для соотечественников за рубежом будет организован в Абхазии
Детский лагерь для соотечественников за рубежом будет организован в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Летний молодежный лагерь "Ахьышьҭрахь" ("К истокам" - прим.) будет организован в Абхазии для представителей Федераций абхазских... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T10:54+0300
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Летний молодежный лагерь "Ахьышьҭрахь" ("К истокам" - прим.) будет организован в Абхазии для представителей Федераций абхазских культурных центров и Кавказских центров в Турции.Первый этап планируется провести в конце июля-начале августа, сообщило "Апсны.Иахьа".В лагере примут участие 80 детей. Из них 40 детей представителей Федерации абхазских культурных центров и 40 — Кавказских центров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/vtoraya-gruppa-shkolnikov-iz-abkhazii-otpravilas-v-artek-1054415383.html
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абхазия, новости, общество, детские лагеря, молодежь, дети, отдых в абхазии
абхазия, новости, общество, детские лагеря, молодежь, дети, отдых в абхазии
Детский лагерь для соотечественников за рубежом будет организован в Абхазии
10:54 25.06.2025 (обновлено: 10:58 25.06.2025)
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Летний молодежный лагерь "Ахьышьҭрахь" ("К истокам" - прим.) будет организован в Абхазии для представителей Федераций абхазских культурных центров и Кавказских центров в Турции.
Первый этап планируется провести в конце июля-начале августа, сообщило "Апсны.Иахьа".
В лагере примут участие 80 детей. Из них 40 детей представителей Федерации абхазских культурных центров и 40 — Кавказских центров.