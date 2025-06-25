https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/moya-rodoslovnaya-kak-patrioticheskiy-konkurs-mozhet-splotit-detey-iz-rossii-i-abkhazii--1055546293.html

"Моя родословная": как патриотический конкурс может сплотить детей из России и Абхазии

"Моя родословная": как патриотический конкурс может сплотить детей из России и Абхазии

Sputnik Абхазия

В международном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция конкурса "Моя родословная". 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T14:15+0300

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Масштабирование конкурса "Моя родословная" в республике как средства сплочения народов Абхазии и России. В этом году победители конкурса "Моя родословная" из ДНР побывали на отдыхе в Абхазии.Sputnik Возможность для сближения Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что вовлечение республики в конкурс "Моя родословная" может позитивно сказаться на жителях района. Пилия отметил, что в администрации района будут обсуждать сотрудничество с представителями конкурса "Моя родословная", и не исключил возможность создания детского лагеря в Гале с участием детей из ДНР, а также поездки юных жителей района в Донецкую Народную Республику. Генеральный директор Фонда "Моя родословная" Иван Кульнев в свою очередь рассказал, что основная цель визита победителей конкурса в Абхазию состоит в укреплении дружественных отношений и профессиональных связей. Участники конкурса заполняют таблицу о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, внося в нее все сведения, которые им известны. Это позволяет хранить память об участниках войны, их бессмертные подвиги.Воспитание патриотов Конкурс "Моя родословная" состоит из нескольких этапов. После заполнения таблицы, участники проводится конкурс видеороликов, в которых дети рассказывают о том, кого они считают героями. Затем проводится краеведческий конкурс, профориентационный и династийный. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война – это общая история, которую необходимо помнить. Президент Международного института информатики, управления, экономики и права, соучредитель Фонда "Моя родословная" Александр Хренков сказал, что готов включиться в работу по приему абитуриентов из Галского района. "Мы проговорили об особых условиях и основах, возможно, это будет на безвозмездной основе. Мы как негосударственный вуз рассмотрим эту возможность. Я думаю, что сообщество негосударственных вузов не останется равнодушным, найдем возможность принимать ребят из Абхазии на обучение в российских вузах", – заметил он.Конкурс "Моя родословная" планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/pobediteley-konkursa-moya-rodoslovnaya-nagradili-v-sukhume-1055419130.html

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