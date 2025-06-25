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"Моя родословная": как патриотический конкурс может сплотить детей из России и Абхазии
"Моя родословная": как патриотический конкурс может сплотить детей из России и Абхазии
Sputnik Абхазия
В международном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция конкурса "Моя родословная". 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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Масштабирование конкурса "Моя родословная" в республике как средства сплочения народов Абхазии и России. В этом году победители конкурса "Моя родословная" из ДНР побывали на отдыхе в Абхазии.Sputnik Возможность для сближения Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что вовлечение республики в конкурс "Моя родословная" может позитивно сказаться на жителях района. Пилия отметил, что в администрации района будут обсуждать сотрудничество с представителями конкурса "Моя родословная", и не исключил возможность создания детского лагеря в Гале с участием детей из ДНР, а также поездки юных жителей района в Донецкую Народную Республику. Генеральный директор Фонда "Моя родословная" Иван Кульнев в свою очередь рассказал, что основная цель визита победителей конкурса в Абхазию состоит в укреплении дружественных отношений и профессиональных связей. Участники конкурса заполняют таблицу о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, внося в нее все сведения, которые им известны. Это позволяет хранить память об участниках войны, их бессмертные подвиги.Воспитание патриотов Конкурс "Моя родословная" состоит из нескольких этапов. После заполнения таблицы, участники проводится конкурс видеороликов, в которых дети рассказывают о том, кого они считают героями. Затем проводится краеведческий конкурс, профориентационный и династийный. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война – это общая история, которую необходимо помнить. Президент Международного института информатики, управления, экономики и права, соучредитель Фонда "Моя родословная" Александр Хренков сказал, что готов включиться в работу по приему абитуриентов из Галского района. "Мы проговорили об особых условиях и основах, возможно, это будет на безвозмездной основе. Мы как негосударственный вуз рассмотрим эту возможность. Я думаю, что сообщество негосударственных вузов не останется равнодушным, найдем возможность принимать ребят из Абхазии на обучение в российских вузах", – заметил он.Конкурс "Моя родословная" планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/pobediteley-konkursa-moya-rodoslovnaya-nagradili-v-sukhume-1055419130.html
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сухум, днр, новости, дети, конкурсы, абхазия, пресс-центр
сухум, днр, новости, дети, конкурсы, абхазия, пресс-центр

"Моя родословная": как патриотический конкурс может сплотить детей из России и Абхазии

14:15 25.06.2025 (обновлено: 14:26 25.06.2025)
© Sputnik Томас ТхайцукВ международном пресс- центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция конкурса "Моя родословная".
В международном пресс- центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция конкурса Моя родословная. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
© Sputnik Томас Тхайцук
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В международном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция конкурса "Моя родословная".
Масштабирование конкурса "Моя родословная" в республике как средства сплочения народов Абхазии и России. В этом году победители конкурса "Моя родословная" из ДНР побывали на отдыхе в Абхазии.
Sputnik

Возможность для сближения

Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что вовлечение республики в конкурс "Моя родословная" может позитивно сказаться на жителях района.

"В Галском районе дети хорошо учатся, народ трудолюбивый, у нас нерешенные вопросы с дальнейшей их судьбой. Абхазия вливает средства, дает дотации, субсидии, выращиваем хороших детей, которые участвуют в различных конкурсах, везде хорошие результаты, но их будущее не определено. Мы были бы рады участвовать в этом конкурсе, чтобы применили в районе те навыки, которые есть в конкурсе", – подчеркнул он.

Пилия отметил, что в администрации района будут обсуждать сотрудничество с представителями конкурса "Моя родословная", и не исключил возможность создания детского лагеря в Гале с участием детей из ДНР, а также поездки юных жителей района в Донецкую Народную Республику.
Генеральный директор Фонда "Моя родословная" Иван Кульнев в свою очередь рассказал, что основная цель визита победителей конкурса в Абхазию состоит в укреплении дружественных отношений и профессиональных связей.

"Это обмен опытом в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, установление контактов между общественными организациями и учебными заведениями. Основной посыл конкурса состоит в том, чтобы продолжить традиции "Бессмертного полка". Дети с родителями регистрируются на специальном портале и заполняют генеалогическую таблицу", – заметил он.

Участники конкурса заполняют таблицу о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, внося в нее все сведения, которые им известны. Это позволяет хранить память об участниках войны, их бессмертные подвиги.

Воспитание патриотов

Конкурс "Моя родословная" состоит из нескольких этапов. После заполнения таблицы, участники проводится конкурс видеороликов, в которых дети рассказывают о том, кого они считают героями. Затем проводится краеведческий конкурс, профориентационный и династийный.

"То есть дети включаются в эту работу, на протяжение всего года они постоянно с нами. Наша задача создать плацдарм, сделать из школы опорную площадку, чтобы дети были в этой системе", – говорит Кульнев.

Он подчеркнул, что Великая Отечественная война – это общая история, которую необходимо помнить.
Победителей конкурса Моя родословная наградили в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
В Абхазии
Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме
19 июня, 18:32
Президент Международного института информатики, управления, экономики и права, соучредитель Фонда "Моя родословная" Александр Хренков сказал, что готов включиться в работу по приему абитуриентов из Галского района.
"Мы проговорили об особых условиях и основах, возможно, это будет на безвозмездной основе. Мы как негосударственный вуз рассмотрим эту возможность. Я думаю, что сообщество негосударственных вузов не останется равнодушным, найдем возможность принимать ребят из Абхазии на обучение в российских вузах", – заметил он.
Конкурс "Моя родословная" планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.
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