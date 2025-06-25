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Новый туристический маршрут откроется на горе Ходжал
Новый туристический маршрут откроется на горе Ходжал
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Новый туристический маршрут откроется на горе Ходжал в 25 километрах от Ткуарчала. Озеро на этом месте образовалось в результате... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Новый туристический маршрут откроется на горе Ходжал в 25 километрах от Ткуарчала. Озеро на этом месте образовалось в результате добычи угля.Добыча угля была завершена более 15 лет назад, карьер зарос травой. Сейчас эту территорию облагораживают, приводят в порядок грунтовую дорогу, чтобы сделать это место доступным для местных и туристов, отметил Какубава."В течение недели мы будем открывать туда новый туристический маршрут. Закупаем катамараны, плавательные сапы, чтобы наши гости могли покататься, сфотографироваться в этом живописном месте", — добавил он.Озеро расположено в 24-25 километрах от Ткуарчала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/pozdniy-sezon-i-novye-napravleniya-nad-chem-rabotaet-minturizma-abkhazii-1055540607.html
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Новый туристический маршрут откроется на горе Ходжал
15:29 25.06.2025 (обновлено: 15:34 25.06.2025)
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Новый туристический маршрут откроется на горе Ходжал в 25 километрах от Ткуарчала. Озеро на этом месте образовалось в результате добычи угля.
"В начале 2000-х годов наши репатрианты совместно с турецкой фирмой начали добывать уголь в районе горной вершины Ходжал. Они добывали уголь открытым способом. Копали в глубину. В карьер, который они глубоко раскопали, попадают реки. Там образовалось большое искусственное озеро", — рассказал Sputnik предприниматель Арлан Какубава.
Добыча угля была завершена более 15 лет назад, карьер зарос травой. Сейчас эту территорию облагораживают, приводят в порядок грунтовую дорогу, чтобы сделать это место доступным для местных и туристов, отметил Какубава.
"В течение недели мы будем открывать туда новый туристический маршрут. Закупаем катамараны, плавательные сапы, чтобы наши гости могли покататься, сфотографироваться в этом живописном месте", — добавил он.
Озеро расположено в 24-25 километрах от Ткуарчала.