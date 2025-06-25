https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/poryadok-vezda-v-rossiyu-1055553275.html

МИД: порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений

МИД: порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений

Sputnik Абхазия

С 30 июня 2025 года въезжающие в Россию по безвизовому режиму иностранные граждане будут обязаны пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия. Это нужно будет сделать в приложении "Госуслуги RuID". В экстренных случаях (например, при болезни или смерти близкого родственника) разрешается подать заявление в более короткий срок — за четыре часа до прибытия.

2025-06-25T16:31+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений, сообщили в МИД республики.В ведомстве напомнили, что с 30 июня в качестве эксперимента в силу вступают новые правила пересечения границы с Россией для иностранных граждан безвизовых стран.В связи с этим МИД Абхазии обратился в Министерство иностранных дел России с запросом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/novye-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-nachnut-deystvovat-s-30-iyunya-1055401447.html

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порядок въезда в россию с 30 июня информация приложение госуслуги ruid скачать