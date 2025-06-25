В Госдуму внесли проект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ
12:50 25.06.2025 (обновлено: 14:12 25.06.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения российского паспорта Джулиану Генри Лоуэнфельду
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Законопроект о лишении гражданства РФ за сотрудничество с иностранным государством против безопасности России и призывы к терроризму внесли в Госдуму, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Документ предлагает расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, включив в него:
совершение насильственных действий сексуального характера;
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;
сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;
оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;
пропаганду нацистской атрибутики или символики;
публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России.
По словам Володина, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.