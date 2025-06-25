https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/proekt-o-rasshirenii-osnovaniy-dlya-lisheniya-grazhdanstva-1055544157.html

В Госдуму внесли проект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

В Госдуму внесли проект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Sputnik Абхазия

Законопроект о лишении гражданства РФ за сотрудничество с иностранным государством против безопасности России и призывы к терроризму внесли в Госдуму, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Документ предлагает расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ.

2025-06-25T12:50+0300

2025-06-25T12:50+0300

2025-06-25T14:12+0300

россия

госдума рф

гражданство

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Законопроект о лишении гражданства РФ за сотрудничество с иностранным государством против безопасности России и призывы к терроризму внесли в Госдуму, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Документ предлагает расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, включив в него:По словам Володина, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/uproschennoe-poluchenie-grazhdanstva-rossii-obsudili-na-videomoste-moskva-sukhum-tskhinval-1055073538.html

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перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства рф россия гражданство оснований для лишения закон