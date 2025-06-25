https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-yalta-v-dnr-1055545080.html

Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T13:10+0300

2025-06-25T13:10+0300

2025-06-25T14:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

днр

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055363516_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_fd9a1b682399ee8f77f3b17abf134352.jpg

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны:Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/naselennyy-punkt-dyleevka-v-dnr-1055534282.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, днр, министерство обороны рф