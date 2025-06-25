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Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны:Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/naselennyy-punkt-dyleevka-v-dnr-1055534282.html
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россия, днр, министерство обороны рф
россия, днр, министерство обороны рф

Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР

13:10 25.06.2025 (обновлено: 14:07 25.06.2025)
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства.

Сводка Минобороны:
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
663 самолета;
283 вертолета;
65 472 беспилотных летательных аппарата;
612 зенитных ракетных комплексов;
24 038 танков и других боевых бронированных машин;
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 599 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 271 единица специальной военной автомобильной техники.
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