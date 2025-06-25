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Сухум закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере
Сухум закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере. 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере.Сегодня с инспекцией на объекте был глава города Тимур Агрба. Комплекс работает без сбоев, но некоторые механизмы нуждаются в замене. Средства на их приобретение будут выделены из столичного бюджета.Как рассказал директор "Водоканала" Даур Пачкория, канализация со всего города поступает в очистные сооружения в Нижней Эшере, где проходит биологическую обработку и только после этого в очищенном виде ее выпускают в море.В сутки перерабатывается до 70 тысяч кубических метров сточных вод, уточнил Пачкория.Комплекс очистных сооружений в Нижней Эшере функционирует с 2016 года. Он был восстановлен за счет российских финансовых средств в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На это было выделено более 600 миллионов рублей. ​
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glava-sukhuma-dolozhil-prezidentu-o-remontnykh-rabotakh-v-gorode-1055376210.html
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абхазия, новости, сухум, нижняя эшера
абхазия, новости, сухум, нижняя эшера

Сухум закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере

18:03 25.06.2025
© Фото/Администрация СухумаАдминистрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере
Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
© Фото/Администрация Сухума
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере.
Сегодня с инспекцией на объекте был глава города Тимур Агрба. Комплекс работает без сбоев, но некоторые механизмы нуждаются в замене. Средства на их приобретение будут выделены из столичного бюджета.
"Глава города дал поручение усилить работу по нахождению и приобретению подсанкционных запчастей, чтобы в срочном порядке нашли каналы доставки, осуществили привоз", — отметил замглавы Константин Тарба.
© Фото/Администрация СухумаГлава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере - Sputnik Абхазия
1/3
© Фото/Администрация Сухума
Глава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
© Фото/Администрация СухумаГлава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере - Sputnik Абхазия
2/3
© Фото/Администрация Сухума
Глава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
© Фото/Администрация СухумаГлава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере - Sputnik Абхазия
3/3
© Фото/Администрация Сухума
Глава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
1/3
© Фото/Администрация Сухума
Глава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
2/3
© Фото/Администрация Сухума
Глава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
3/3
© Фото/Администрация Сухума
Глава Сухума побывал на комплексе очистных сооружений в селе Нижняя Эшера
Как рассказал директор "Водоканала" Даур Пачкория, канализация со всего города поступает в очистные сооружения в Нижней Эшере, где проходит биологическую обработку и только после этого в очищенном виде ее выпускают в море.
В сутки перерабатывается до 70 тысяч кубических метров сточных вод, уточнил Пачкория.
Комплекс очистных сооружений в Нижней Эшере функционирует с 2016 года. Он был восстановлен за счет российских финансовых средств в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На это было выделено более 600 миллионов рублей. ​
Тимур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
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Глава Сухума доложил президенту о ремонтных работах в городе
17 июня, 22:17
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