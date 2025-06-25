https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/sukhum-zapchasti-dlya-raboty-ochistnykh-sooruzheniy-1055555651.html

Сухум закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере

Сухум закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере. 25.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Эшере.Сегодня с инспекцией на объекте был глава города Тимур Агрба. Комплекс работает без сбоев, но некоторые механизмы нуждаются в замене. Средства на их приобретение будут выделены из столичного бюджета.Как рассказал директор "Водоканала" Даур Пачкория, канализация со всего города поступает в очистные сооружения в Нижней Эшере, где проходит биологическую обработку и только после этого в очищенном виде ее выпускают в море.В сутки перерабатывается до 70 тысяч кубических метров сточных вод, уточнил Пачкория.Комплекс очистных сооружений в Нижней Эшере функционирует с 2016 года. Он был восстановлен за счет российских финансовых средств в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На это было выделено более 600 миллионов рублей. ​

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glava-sukhuma-dolozhil-prezidentu-o-remontnykh-rabotakh-v-gorode-1055376210.html

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