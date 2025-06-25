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Время истекает: Россия создаст с нуля новую многомиллионную армию

Время истекает: Россия создаст с нуля новую многомиллионную армию

Sputnik Абхазия

Несмотря на "вечный мир", объявленный Трампом, из столкновения с Израилем Иран должен извлечь для себя три главных урока, без чего уже в обозримом будущем его... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T18:23+0300

2025-06-25T18:23+0300

2025-06-25T18:23+0300

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Несмотря на "вечный мир", объявленный Трампом, из столкновения с Израилем Иран должен извлечь для себя три главных урока, без чего уже в обозримом будущем его может ждать жестокое повторение, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Урок первый.Несмотря на то что на страницах национальных СМИ все всех победили и все красавчики (имеются в виду и США, и Израиль, и Иран), глубинные причины конфликта никуда не делись, и стороны лишь взяли тайм-аут. По воспоминаниям главы МИД России Сергея Лаврова, еще 20 лет назад на Генассамблее ООН Нетаньяху размахивал листочком с изображением иранской атомной бомбы, а после очевидной неудачи с "окончательным решением вопроса" ультраортодоксальная элита Израиля еще больше укрепилась в желании при удобном случае раздавить Иран раз и навсегда. Это значит, что там прямо сейчас лихорадочно делают работу над ошибками и к следующему акту мерлезонского балета будут готовы значительно лучше.Для иранских властей, объявивших "перемогу", наступившая передышка — истекающая возможность принять для себя тот факт, что вычурно-театральная политика в регионе навсегда закончилась и началась эпоха "слабых бьют и в итоге добивают". "Длинные руки" и "мягкие силы" наголову проиграли грубой военной силе и решимости идти до конца. Даже эстонские бегуны-спринтеры поняли, что в том числе самая лучшая и продвинутая экономика не стоит ничего, если у нее нет мощного "зонтика" и обученной, мотивированной армии — и желательно побольше. Забавно, но четче всех на эту тему вчера высказались хуситы: "Соглашение США и сионистского образования о прекращении огня с Ираном подчеркивает, что военная сила — единственный язык, который они понимают".Еще один опасный момент: превентивные удары теперь могут произойти в любую секунду, просто потому, что "так показалось". Издание Rolling Stone вчера написало, что решение США ударить по Ирану основывалось не на данных разведки, а на вайбах — то есть ощущениях в разных частях тела. Где, когда и у кого зачешется следующий вайб — остается гадать.Урок третий.На безопасности не экономят, а стратегические решения принимают на основе твердых данных. В ударе по иранским ядерным объектам США использовали свое лучшее и самое мощное неядерное оружие, а Израиль — самые навороченные самолеты американского же производства. Устаревшая ПВО исламской республики, большей частью состоявшая из иранских систем, практически ничего противопоставить им не смогла. Прошедшие боевые действия более чем прозрачно подтвердили тезис, что тот, кто контролирует небо, рано или поздно контролирует землю.В свое время, заглянув в будущее, российское руководство предложило Ирану создать современную ПВО на основе отличных российских комплексов С-400, но иранское руководство отказалось, мотивируя тем, что полностью обеспечивает себя своими средствами ПВО, в частности ЗРК "Бавар-373". Конфликт также выявил серьезные вопросы, которые Ирану надо срочно решать и в наступательных вооружениях. Некоторые эксперты считают, что исламской республике нужно полностью переосмыслить всю ракетно-баллистическую программу. В частности, крайне полезен был бы опыт России по созданию ракет с разделяющимися головными частями (РГЧ) и маневрирующими боевыми блоками, способными эффективно преодолевать современную эшелонированную ПВО противника (из зала приветственно машут десятками аннигилированные на Украине хваленые комплексы Patriot). На встрече с выпускниками военных вузов Владимир Путин также упомянул о том, что у нас разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который "очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях" и наделал на Западе много седых волос. Но выбор поддержать отечественного иранского производителя — конечно, за руководством суверенной страны.Что касается выбора подрядчика для ускоренной перестройки противовоздушной обороны Ирана, то все без исключения западные рейтинги ПВО ставят на первое место российскую систему С-400 "Триумф", о которой как раз философски и вспоминал Путин. Но Россия не стоит на месте: уже серийно производится самый новый и самый смертоносный в мире комплекс С-500 "Прометей", который массово "пошел в войска". В свое время представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что "С-500 может изменить баланс сил в глобальной противоракетной обороне", а бывший госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что "мы продолжим внимательно следить за развитием С-500, поскольку это часть стратегии России по укреплению своих оборонных систем и созданию новых вызовов для глобальной безопасности".Впрочем, и С-400, и С-500 — далеко не единственные штуки, которые могут серьезно огорчить любых агрессоров. Как вчера заявил генсек НАТО Марк Рютте, "Россия наращивает свою военную мощь с поразительной и пугающей скоростью".На фоне подписанного накануне израильской агрессии соглашения о стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном есть все предпосылки для того, чтобы вернуться к тотальной перестройке (вернее, фактически к созданию с нуля) иранской ПВО и вообще всей многомиллионной армии Ирана при активном участии России с учетом огромного опыта СВО. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке и намерена дальше развивать отношения с Тегераном".В отличие от многих, мы союзников не меняем как перчатки и свои обязательства выполняем до конца.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/pogonya-za-reytingom-ubivaet--1055490479.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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колумнисты, россия, украина, нато, мнение