https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/pogonya-za-reytingom-ubivaet--1055490479.html

Погоня за рейтингом убивает

Погоня за рейтингом убивает

Sputnik Абхазия

Стремление некоторых не в меру амбициозных личностей занять высокие посты очень часто приводит к Олимпу серых человечков. Чтобы хоть как-то укрепиться во... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-23T13:46+0300

2025-06-23T13:46+0300

2025-06-23T13:46+0300

колумнисты

аналитика

мнение

в мире

израиль

ближний восток

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/10/1055336638_80:0:1113:581_1920x0_80_0_0_7a3ac644de441718a1f9668f80c06054.jpg

Стремление некоторых не в меру амбициозных личностей занять высокие посты очень часто приводит к Олимпу серых человечков. Чтобы хоть как-то укрепиться во власти, они вынуждены искусственно поддерживать собственную мнимую значимость. И вот тут появляется необходимость накачивать себе рейтинг. Любыми путями и способами. И, к великому сожалению, это часто приводит к самым серьезным потрясениям как в мировой политике, так и внутри самого государства. Страдают простые люди, которые становятся заложниками этих игр, и даже погибают.Чтобы "уложить на лопатки" своего конкурента Порошенко во время предвыборной гонки Зеленский многое наобещал украинцам. И особенно тем, кто хотел жить в мире и согласии. В том числе с братской Россией. В погоне за рейтингом он на родном для него русском заверял украинцев, что он завершит противостояние с Донбассом, и во всей Украине воцарится мир. И что мы видим. Опять же для пиара как только вступил в полномочия президента, он "вдруг" забыл русский язык и стал общаться только на мове.Сколько лицемерия и комизма было в этом, когда он в беседе с журналистом демонстративно просил помочь перевести ему с украинского на русский самые простые фразы. И все ради того, чтобы набрать популярности среди радикалов-националистов, особенно на Западной Украине. С иностранными журналистами только на английском. Вот такой я, весь ваш, якобы. Но ладно бы язык. Все свое нахождение во власти Зеленский только и делал, что старался подчинить все одной идее – заработать рейтинг. И это даже вопреки здравому смыслу. Ведь ему стоило лишь в полном объеме придерживаться минских договоренностей, и Украина могла бы избежать кровопролития. Но нет, ему захотелось опять и опять пиара. Чтобы его физиономия была на первых полосах газет и журналов, чтобы все горячие новости начинались именно с него. И у него это в каком-то смысле получилось. А что за этим – разрушение государства, сотни тысяч погибших, миллионы страдающих – не суть.Другой яркий пример – Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Теперь уже нет никаких сомнений, что террористическая атака на Израиль и захват заложников в октябре 2023 года были спланированы и спровоцированы израильскими спецслужбами. Чтобы развязать себе руки в последующей атаке на Сектор Газа. И весь мир стал свидетелем жестокой атаки на палестинцев. Ковровые бомбардировки, уничтожение инфраструктуры, снос больниц, школ и мечетей. Десятки тысяч жертв среди мирных жителей, детей и стариков. И все ради чего? Кровавому Нетаньяаху нужно было поднять свой рейтинг, чтобы удержаться у власти. Блицкриг не удался, конфликт затянулся, недовольства стали нарастать, и кровавый диктатор замахнулся на Иран. И опять по надуманным причинам о якобы "экзистенциальной угрозе существованию Израиля" со стороны режима аятоллы Хомейни. Изощренная, хорошо спланированная внезапная атака должна была поставить на колени Иран и его вооруженные силы. Но что-то пошло не так. Иран вышел из оцепенения и стал жестко отвечать. Ракеты прилетели в самое сердце Израиля. Тель-Авив, Иерусалим и Хайфа, стратегические объекты и институты, военные базы и аэродромы, все под ударом. Хваленый "железный купол" ПВО Израиля дал "течь". И опять рейтинг стал падать.Тут на "помощь" Нетаньяху пришел другой "рейтингист", если так можно выразиться, Дональд Трамп, который настолько увлекся несбыточными посулами во время предвыборной гонки, что совсем оторвался от реальности. Обещания достичь мира во всем мире то за два дня, то за две недели, то за два месяца. А результата все нет и нет. Мало того, все новые и новые конфликты вспыхивают по всему миру, многие из которых могут ввергнуть все человечество в пучину ядерной войны. Все мы видим, как авианосные эскадры Пентагона стягиваются к театру боевых действий. Стратегические бомбардировщики сбрасывают мощнейшие бомбы на ядерные объекты Ирана. Трамп ждет всеобщего одобрения и даже Нобелевской премии как лучший миротворец.Чем это все закончится, не возьмется спрогнозировать даже самый искушенный стратег. Одно точно могу сказать. Погоня за рейтингом убивает.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/prosrochennyy-i-beschelovechnyy-zelenskiy-1055261320.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/izrail-tramp-1055482911.html

израиль

ближний восток

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

колумнисты, аналитика, мнение, в мире, израиль, ближний восток