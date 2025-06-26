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Абхазские выпускники стали участниками Всероссийского бала в "Сириусе"
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Гражданин и начальник
Оборот наркотиков и психотропных веществ в Абхазии
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В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии
В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль Mercedes-Benz CLS 550 якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.Женщина передала иномарку третьему лицу, нарушив условия временного ввоза и получив за это вознаграждение.Автомобиль объявлен в розыск.Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vvezennyy-iz-abkhazii-bmw-izyali-v-sochi-za-narusheniya-tamozhennogo-zakonodatelstva-1054250239.html
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россия, таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль
россия, таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль

В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии

18:07 26.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Зона таможенного и пограничного контроля
Зона таможенного и пограничного контроля - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль Mercedes-Benz CLS 550 якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.
Женщина передала иномарку третьему лицу, нарушив условия временного ввоза и получив за это вознаграждение.
Автомобиль объявлен в розыск.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.
Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2025
Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства
27 марта, 11:18
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