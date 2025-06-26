https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/delo-o-neuplate-tamozhennykh-platezhey-1055573301.html

В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии

В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T18:07+0300

2025-06-26T18:07+0300

2025-06-26T18:07+0300

россия

таможня

южное таможенное управление

таможенный контроль

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль Mercedes-Benz CLS 550 якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.Женщина передала иномарку третьему лицу, нарушив условия временного ввоза и получив за это вознаграждение.Автомобиль объявлен в розыск.Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vvezennyy-iz-abkhazii-bmw-izyali-v-sochi-za-narusheniya-tamozhennogo-zakonodatelstva-1054250239.html

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россия, таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль