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В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии
В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T18:07+0300
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южное таможенное управление
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль Mercedes-Benz CLS 550 якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.Женщина передала иномарку третьему лицу, нарушив условия временного ввоза и получив за это вознаграждение.Автомобиль объявлен в розыск.Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vvezennyy-iz-abkhazii-bmw-izyali-v-sochi-za-narusheniya-tamozhennogo-zakonodatelstva-1054250239.html
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россия, таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль
россия, таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль
В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против гражданки Абхазии
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Абхазии по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль Mercedes-Benz CLS 550 якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.
Женщина передала иномарку третьему лицу, нарушив условия временного ввоза и получив за это вознаграждение.
Автомобиль объявлен в розыск.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.