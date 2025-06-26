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Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, Новосергеевка освобождена благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", Шевченко – в результате действий подразделений группировки "Восток".Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразила радиолокационные станции ПВО, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152 районах.Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 205 вражеских беспилотников самолетного типа.Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-yalta-v-dnr-1055545080.html
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россия, украина, министерство обороны рф, днр
россия, украина, министерство обороны рф, днр
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, Новосергеевка освобождена благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", Шевченко – в результате действий подразделений группировки "Восток".
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразила радиолокационные станции ПВО, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152 районах.
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 205 вражеских беспилотников самолетного типа.
Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:
24 038 танков и боевых бронемашин;
1572 РСЗО, 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 271 единица военной автомобильной спецтехники.