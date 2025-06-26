https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/rossiya-ukraina-obmena-plennymi-1055572592.html

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T17:45+0300

2025-06-26T17:45+0300

2025-06-26T17:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

обмен

министерство обороны рф

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.Взамен состоялась передача пленных ВСУ.Сейчас освобожденные находятся в Беларуси, им оказывается медицинская и психологическая помощь, далее они будут направлены в Россию на лечение и реабилитацию.Последний обмен, о котором сообщало Минобороны, состоялся 19 июня. С подконтрольной Украине территории тогда вернулась очередная группа российских военных. Киеву взамен передали группу пленных военнослужащих ВСУ.

россия

украина

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, обмен, министерство обороны рф