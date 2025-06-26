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Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T17:45+0300
2025-06-26T17:45+0300
2025-06-26T17:45+0300
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украина
обмен
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.Взамен состоялась передача пленных ВСУ.Сейчас освобожденные находятся в Беларуси, им оказывается медицинская и психологическая помощь, далее они будут направлены в Россию на лечение и реабилитацию.Последний обмен, о котором сообщало Минобороны, состоялся 19 июня. С подконтрольной Украине территории тогда вернулась очередная группа российских военных. Киеву взамен передали группу пленных военнослужащих ВСУ.
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россия, украина, обмен, министерство обороны рф
россия, украина, обмен, министерство обороны рф
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны России.
Взамен состоялась передача пленных ВСУ.
Сейчас освобожденные находятся в Беларуси, им оказывается медицинская и психологическая помощь, далее они будут направлены в Россию на лечение и реабилитацию.
Последний обмен, о котором сообщало Минобороны, состоялся
19 июня. С подконтрольной Украине территории тогда вернулась очередная группа российских военных. Киеву взамен передали группу пленных военнослужащих ВСУ.