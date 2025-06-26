https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/sinteticheskiy-narkotik-abkhaziya-1055561715.html

Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии

Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии.Задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений, рассказал в интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Астамур Пачалия.За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека.Всего, по данным МВД, за пять лет изъято:

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