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Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии
Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии.Задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений, рассказал в интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Астамур Пачалия.За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека.Всего, по данным МВД, за пять лет изъято:
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Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии
11:08 26.06.2025 (обновлено: 11:25 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Более 820 граммов синтетических наркотиков изъяли с начала 2025 года в Абхазии.
Задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений, рассказал в интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Астамур Пачалия.
За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека.
Всего, по данным МВД, за пять лет изъято:
более 18 килограммов синтетических и психотропных наркотиков;
более 45 килограммов наркотических средств растительного происхождения;
более 24 тысяч корней наркосодержащих растений.