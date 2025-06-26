https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/sostav-goskomissii-1055568168.html

Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили

Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.В состав комиссии под председательством министра экономики Теймураза Миквабия вошли:

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/pravila-kaznacheyskogo-soprovozhdeniya-1055563751.html

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