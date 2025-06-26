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Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили
Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.В состав комиссии под председательством министра экономики Теймураза Миквабия вошли:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/pravila-kaznacheyskogo-soprovozhdeniya-1055563751.html
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абхазия, новости, кабинет министров абхазии

Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили

14:38 26.06.2025 (обновлено: 14:57 26.06.2025)
© Foto / Кабмин АбхазииЗаседание Кабмина Абхазии
Заседание Кабмина Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.
В состав комиссии под председательством министра экономики Теймураза Миквабия вошли:
главный санврач Абхазии Алла Беляева;
первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян;
начальник Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба.
Заседание кабмина - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
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