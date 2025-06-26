https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/sostav-goskomissii-1055568168.html
Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили
Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T14:38+0300
2025-06-26T14:38+0300
2025-06-26T14:57+0300
в абхазии
абхазия
новости
кабинет министров абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1a/1055567738_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_c2b6300f4cb68cf8f4e29095c0b231f9.jpg
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.В состав комиссии под председательством министра экономики Теймураза Миквабия вошли:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/pravila-kaznacheyskogo-soprovozhdeniya-1055563751.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1a/1055567738_78:0:789:533_1920x0_80_0_0_4160f6e022388a6a58c443c6177b63e3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, кабинет министров абхазии
абхазия, новости, кабинет министров абхазии
Состав госкомиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов утвердили
14:38 26.06.2025 (обновлено: 14:57 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил состав Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.
В состав комиссии под председательством министра экономики Теймураза Миквабия вошли:
главный санврач Абхазии Алла Беляева;
первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян;
начальник Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба.