https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/zagryazneniya-pruda-v-parke-novogo-afona-1055566086.html
Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона
Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона, рассказал президенту Бадре Гунба начальник Управления... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона, рассказал президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.По его словам, основная причина — слив химикатов из бассейнов близлежащих санаториев.Эти вещества разрушают экосистему пруда, который является важной туристической достопримечательностью.В качестве временного решения до строительства полноценных очистных сооружений рассматриваются два варианта: перенаправление сточных вод ниже по течению реки Псырцха или подача чистой воды из альтернативных источников, включая водопад.Окончательное решение будет принято после оценки стоимости и эффективности каждого из предложений.Работы планируется начать в межсезонье, чтобы минимизировать воздействие на туристический поток.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250113/novyy-afon-popal-v-desyatku-samykh-ekonomnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-yanvare-1053398011.html
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абхазия, новости, общество, новый афон, загрязнение
Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона
13:56 26.06.2025 (обновлено: 13:58 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона, рассказал президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.
По его словам, основная причина — слив химикатов из бассейнов близлежащих санаториев.
Эти вещества разрушают экосистему пруда, который является важной туристической достопримечательностью.
В качестве временного решения до строительства полноценных очистных сооружений рассматриваются два варианта: перенаправление сточных вод ниже по течению реки Псырцха или подача чистой воды из альтернативных источников, включая водопад.
Окончательное решение будет принято после оценки стоимости и эффективности каждого из предложений.
Работы планируется начать в межсезонье, чтобы минимизировать воздействие на туристический поток.