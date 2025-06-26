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Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона

Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона, рассказал президенту Бадре Гунба начальник Управления... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T13:56+0300

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Специальная комиссия выявила причину загрязнения пруда в парке Нового Афона, рассказал президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.По его словам, основная причина — слив химикатов из бассейнов близлежащих санаториев.Эти вещества разрушают экосистему пруда, который является важной туристической достопримечательностью.В качестве временного решения до строительства полноценных очистных сооружений рассматриваются два варианта: перенаправление сточных вод ниже по течению реки Псырцха или подача чистой воды из альтернативных источников, включая водопад.Окончательное решение будет принято после оценки стоимости и эффективности каждого из предложений.Работы планируется начать в межсезонье, чтобы минимизировать воздействие на туристический поток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250113/novyy-afon-popal-v-desyatku-samykh-ekonomnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-yanvare-1053398011.html

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