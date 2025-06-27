https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/assotsiatsiya-inklyuzivnogo-turizma-1055579831.html

Ассоциация инклюзивного туризма создана в Абхазии

Ассоциация инклюзивного туризма создана в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма. В Сухуме прошло совещание по созданию Ассоциации. Об этом Sputnik сообщила... 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма. В Сухуме прошло совещание по созданию Ассоциации. Об этом Sputnik сообщила президент организации Руслана Гергедава.В объединение вошли представители туристической сферы, реабилитологи, владелец инклюзивного отеля, а также члены Ассоциации мам детей-инвалидов, Инва-содействия и паралимпийского комитета.Уже определен перечень доступных туристических направлений для людей с ОВЗ:Инициатива была представлена на конкурсе "Команда Абхазии", где Гергедава вышла в финал. После этого идея получила поддержку властей республики и российской общественной организации "Народный фронт"."Мы уже реализуем проект инклюзивного пляжа в Сухуме с необходимым оборудованием. Есть поддержка со стороны государства, города и меценатов, которые проявили инициативу в приобретении колясок для купания в море, шезлонгов", - отметила Гергедава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/turbaza-gergedava-i-kogoniya-o-razvitii-inklyuzivnogo-turizma-v-abkhazii--1053052721.html

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