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Ассоциация инклюзивного туризма создана в Абхазии
Ассоциация инклюзивного туризма создана в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма. В Сухуме прошло совещание по созданию Ассоциации. Об этом Sputnik сообщила... 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T10:51+0300
2025-06-27T10:51+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма. В Сухуме прошло совещание по созданию Ассоциации. Об этом Sputnik сообщила президент организации Руслана Гергедава.В объединение вошли представители туристической сферы, реабилитологи, владелец инклюзивного отеля, а также члены Ассоциации мам детей-инвалидов, Инва-содействия и паралимпийского комитета.Уже определен перечень доступных туристических направлений для людей с ОВЗ:Инициатива была представлена на конкурсе "Команда Абхазии", где Гергедава вышла в финал. После этого идея получила поддержку властей республики и российской общественной организации "Народный фронт"."Мы уже реализуем проект инклюзивного пляжа в Сухуме с необходимым оборудованием. Есть поддержка со стороны государства, города и меценатов, которые проявили инициативу в приобретении колясок для купания в море, шезлонгов", - отметила Гергедава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/turbaza-gergedava-i-kogoniya-o-razvitii-inklyuzivnogo-turizma-v-abkhazii--1053052721.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии, туризм, инвалиды
абхазия, новости, отдых в абхазии, туризм, инвалиды

Ассоциация инклюзивного туризма создана в Абхазии

10:51 27.06.2025
© Фото/Ассоциация инклюзивного туризма Абхазиив Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма
в Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
© Фото/Ассоциация инклюзивного туризма Абхазии
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма. В Сухуме прошло совещание по созданию Ассоциации. Об этом Sputnik сообщила президент организации Руслана Гергедава.
В объединение вошли представители туристической сферы, реабилитологи, владелец инклюзивного отеля, а также члены Ассоциации мам детей-инвалидов, Инва-содействия и паралимпийского комитета.
"Это профильные специалисты, которые много лет работают с проблемами людей с ограниченными возможностями. Теперь мы вместе развиваем направления для комфортного отдыха людей с ОВЗ", - подчеркнула он.
Уже определен перечень доступных туристических направлений для людей с ОВЗ:
Новоафонский монастырь
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термальные источники в Кындыг
подъезд к озеру Рица
проект нового инклюзивного пляжа
Инициатива была представлена на конкурсе "Команда Абхазии", где Гергедава вышла в финал. После этого идея получила поддержку властей республики и российской общественной организации "Народный фронт".
"Мы уже реализуем проект инклюзивного пляжа в Сухуме с необходимым оборудованием. Есть поддержка со стороны государства, города и меценатов, которые проявили инициативу в приобретении колясок для купания в море, шезлонгов", - отметила Гергедава.
Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2024
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Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии
4 декабря 2024, 10:41
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