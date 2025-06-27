https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/delba-gosprogramma-1055584567.html
Делба: госпрограмма социально-экономического развития Абхазии будет продолжена
Делба: госпрограмма социально-экономического развития Абхазии будет продолжена
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Государственная программа социально-экономического развития Абхазии будет продолжена с расширением направлений и сроков. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Государственная программа социально-экономического развития Абхазии будет продолжена с расширением направлений и сроков.По договоренности между руководством республики и российскими коллегами принято решение продолжить реализацию программы до 2030 года, сообщил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.В ее структуре:"Сейчас там уже и транспортная инфраструктура, и энергетика, и туризм, и инвестиционный климат, и кадастр, и налоговое, и таможенное администрирование — важнейшие ключевые позиции, которые будут охвачены финансированием”, — добавил премьер.Реализация программы сохранит принцип софинансирования по отдельным направлениям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/gosprogrammu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2026-2030-gody-obsudili-gunba-i-volvach-1055360934.html
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абхазия, новости, экономика, владимир делба, россия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Государственная программа социально-экономического развития Абхазии будет продолжена с расширением направлений и сроков.
По договоренности между руководством республики и российскими коллегами принято решение продолжить реализацию программы до 2030 года, сообщил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.
"Было принято решение о продолжении программы, теперь уже на более длительный период — с 2026 по 2030 годы. Программа строится на новых подходах, на новых критериях", — отметил Делба
межведомственные карты развития;
итоговая программа социально-экономического развития на 2026–2030 годы.
"Сейчас там уже и транспортная инфраструктура, и энергетика, и туризм, и инвестиционный климат, и кадастр, и налоговое, и таможенное администрирование — важнейшие ключевые позиции, которые будут охвачены финансированием”, — добавил премьер.
Реализация программы сохранит принцип софинансирования по отдельным направлениям.