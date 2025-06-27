https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/delba-materialnuyu-pomosch-1055593417.html

Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года

Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы.На эти цели было выделено 986 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/kabmin-abkhazii-uvelichenie-pensiy-1055562222.html

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