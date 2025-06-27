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3 мин
Радио
Абхазские выпускники стали участниками Всероссийского бала в "Сириусе"
21:34
0 мин
Гражданин и начальник
Оборот наркотиков и психотропных веществ в Абхазии
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Аҟазаратә школ "Маршруты Абхазии" алахәыла-аексперт иҿцәажәара
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Жәлар рдоуҳа
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Кәыдрытәи аҩхааҿы атоннельқәа еиҭашьақәдыргылоит
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Кәыдрытәи аҩхааҿы атоннельқәа еиҭашьақәдыргылоит
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Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года
Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы.На эти цели было выделено 986 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/kabmin-abkhazii-uvelichenie-pensiy-1055562222.html
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абхазия, новости, владимир делба, помощь
абхазия, новости, владимир делба, помощь

Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года

17:19 27.06.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях
В Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы.
На эти цели было выделено 986 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.
Жители Мелитополя начали получать единовременные выплаты в рублях - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
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Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеров
Вчера, 11:24
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