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Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года
Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы.На эти цели было выделено 986 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/kabmin-abkhazii-uvelichenie-pensiy-1055562222.html
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абхазия, новости, владимир делба, помощь
абхазия, новости, владимир делба, помощь
Делба озвучил число людей, получивших материальную помощь от государства за 4 года
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Свыше 9 тыс. человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь от государства с 2020 по 2024 годы.
На эти цели было выделено 986 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению.