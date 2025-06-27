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Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать
Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T13:40+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать.Все работы финансируются за счет бюджета АЖД. В первую очередь ремонтируют фасад, проводят остекление и благоустраивают прилегающие территории.Параллельно начался ремонт внутри здания вокзала в Гудауте, сообщили в АЖД. Уже завершены работы в помещении дежурного по станции, будут отремонтированы зал ожидания, кассы и кабинеты для сотрудников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/kharaziya-rasskazal-o-rabote-zheleznoy-dorogi-v-kurortnyy-sezon-1054391306.html
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абхазия, новости, ремонт, новый афон, вокзалы
Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать.
"Мы стремимся максимально сохранить исторический облик наших вокзалов и станций. А этапность ремонтно-восстановительных работ обусловлена значительными финансовыми затратами", — объяснил гендиректор "Абхазская железная дорога" (АЖД) Арсоу Читанава.
Все работы финансируются за счет бюджета АЖД. В первую очередь ремонтируют фасад, проводят остекление и благоустраивают прилегающие территории.
Параллельно начался ремонт внутри здания вокзала в Гудауте, сообщили в АЖД. Уже завершены работы в помещении дежурного по станции, будут отремонтированы зал ожидания, кассы и кабинеты для сотрудников.