https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/fasad-zdaniya-novoafonskogo-vokzala-1055585248.html

Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать

Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-27T13:40+0300

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Фасад здания Новоафонского вокзала начали ремонтировать.Все работы финансируются за счет бюджета АЖД. В первую очередь ремонтируют фасад, проводят остекление и благоустраивают прилегающие территории.Параллельно начался ремонт внутри здания вокзала в Гудауте, сообщили в АЖД. Уже завершены работы в помещении дежурного по станции, будут отремонтированы зал ожидания, кассы и кабинеты для сотрудников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/kharaziya-rasskazal-o-rabote-zheleznoy-dorogi-v-kurortnyy-sezon-1054391306.html

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