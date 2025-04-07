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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/kharaziya-rasskazal-o-rabote-zheleznoy-dorogi-v-kurortnyy-sezon-1054391306.html
Харазия рассказал о работе Абхазской железной дороги в курортный сезон
Харазия рассказал о работе Абхазской железной дороги в курортный сезон
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. С 23 апреля ежедневно начнут ходить поезда Москва - Сухум, а с 25 мая - Сухум - Санкт-Петербург, рассказал в эфире радио Sputnik глава... 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T21:02+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. С 23 апреля ежедневно начнут ходить поезда Москва - Сухум, а с 25 мая - Сухум - Санкт-Петербург, рассказал в эфире радио Sputnik глава пассажирской службы АЖД Руслан Харазия.Он также напомнил, что с 1 мая между Сочи и Сухумом начнет курсировать "Ласточка", сейчас разрабатывается график, решаются технические вопросы. Харазия добавил, что на тестовый рейс ушло 3 часа 20 минут, и это время можно сократить, но появляются сложности. Среди них - организация несанкционированных переездов через железную дорогу для машин, и бродячий домашний скот, забредающий на рельсы.Кроме того, в октябре в республику приедет турпоезд Рица, в планах организация рейсов "Винного поезда". Сейчас этот вопрос прорабатывается, финишная точка маршрута - Сочи, но РЖД хочет продлить его до Абхазии, добавил Руслан Харазия. Также в курортный сезон продолжит свою работу туристический поезд, соединяющий Туапсе и Гагру. В планах АЖД реконструкция станции "Келасур", которая может стать местом стоянки туристических поездов. Харазия напомнил, что силами АЖД уже проводится работа по ремонту зданий вокзалов. "Мы восстановили облик Гудаутского вокзала, сейчас занимаемся Сухумским. Полностью отремонтировали крышу, она уже не течет. Сейчас будем переходить внутрь. Вокзальный комплекс огромен, сложно одномоментно привести его в порядок, но мы над этим работаем", - добавил он. Харазия отметил, что АЖД восстановила станцию "Абаата" в Гагре, в ближайших планах реконструкция станции "Гагрипш".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/grazhdanin-i-nachalnik-kharaziya-o-letnem-raspisanii-poezdov-v-abkhaziyu-1054380626.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/vygoda-i-komfort-kurua-rasskazal-o-preimuschestvakh-puteshestviya-na-turpoezdakh-1052058552.html
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абхазия, абхазская железная дорога, новости
абхазия, абхазская железная дорога, новости

Харазия рассказал о работе Абхазской железной дороги в курортный сезон

21:02 07.04.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский железнодорожный вокзал
Сухумский железнодорожный вокзал - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. С 23 апреля ежедневно начнут ходить поезда Москва - Сухум, а с 25 мая - Сухум - Санкт-Петербург, рассказал в эфире радио Sputnik глава пассажирской службы АЖД Руслан Харазия.
Это связано с увеличением пассажиропотока во время курортного сезона.
Он также напомнил, что с 1 мая между Сочи и Сухумом начнет курсировать "Ласточка", сейчас разрабатывается график, решаются технические вопросы.
Харазия добавил, что на тестовый рейс ушло 3 часа 20 минут, и это время можно сократить, но появляются сложности. Среди них - организация несанкционированных переездов через железную дорогу для машин, и бродячий домашний скот, забредающий на рельсы.
Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2025
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Гражданин и начальник: Харазия о летнем расписании поездов в Абхазию
17:50
Кроме того, в октябре в республику приедет турпоезд Рица, в планах организация рейсов "Винного поезда". Сейчас этот вопрос прорабатывается, финишная точка маршрута - Сочи, но РЖД хочет продлить его до Абхазии, добавил Руслан Харазия. Также в курортный сезон продолжит свою работу туристический поезд, соединяющий Туапсе и Гагру.
В планах АЖД реконструкция станции "Келасур", которая может стать местом стоянки туристических поездов. Харазия напомнил, что силами АЖД уже проводится работа по ремонту зданий вокзалов.
"Мы восстановили облик Гудаутского вокзала, сейчас занимаемся Сухумским. Полностью отремонтировали крышу, она уже не течет. Сейчас будем переходить внутрь. Вокзальный комплекс огромен, сложно одномоментно привести его в порядок, но мы над этим работаем", - добавил он.
Харазия отметил, что АЖД восстановила станцию "Абаата" в Гагре, в ближайших планах реконструкция станции "Гагрипш".
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