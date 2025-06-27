https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/fond-aleksandr-shervashidze-chachba-1055588924.html

Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии

Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба.Сегодня состоялось первое заседании Фонда в Центре стратегических исследований (ЦСИ).Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, возглавивший фонд, отметил, что во время пожара в хранилище Нацгалереи Абхазии сгорели около 200 работ автора. Картин, которые удалось сохранить для последующей реставрации, не осталось.Главная цель Фонда — создать дом-музей Шервашидзе-Чачба, что было мечтой дочери Шервашидзе-Чачба – Русудан.В его задачи также входят организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, музей станет интересным культурно-познавательным маршрутом для гостей республики. Она также добавила, что деятельность Фонда поможет шире раскрыть личность и вклад Шервашидзе-Чачба в культуру Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/albom-khudozhnik-aleksandr-chachba-shervashidze-1055531279.html

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