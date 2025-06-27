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Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии
Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба.Сегодня состоялось первое заседании Фонда в Центре стратегических исследований (ЦСИ).Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, возглавивший фонд, отметил, что во время пожара в хранилище Нацгалереи Абхазии сгорели около 200 работ автора. Картин, которые удалось сохранить для последующей реставрации, не осталось.Главная цель Фонда — создать дом-музей Шервашидзе-Чачба, что было мечтой дочери Шервашидзе-Чачба – Русудан.В его задачи также входят организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, музей станет интересным культурно-познавательным маршрутом для гостей республики. Она также добавила, что деятельность Фонда поможет шире раскрыть личность и вклад Шервашидзе-Чачба в культуру Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/albom-khudozhnik-aleksandr-chachba-shervashidze-1055531279.html
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абхазия, новости, общество, художник
абхазия, новости, общество, художник

Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии

14:55 27.06.2025 (обновлено: 16:08 27.06.2025)
© SputnikПрезентация Фонда Шервашидзе-Чачба в Академии наук
Презентация Фонда Шервашидзе-Чачба в Академии наук - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба.
Сегодня состоялось первое заседании Фонда в Центре стратегических исследований (ЦСИ).
Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, возглавивший фонд, отметил, что во время пожара в хранилище Нацгалереи Абхазии сгорели около 200 работ автора. Картин, которые удалось сохранить для последующей реставрации, не осталось.
Главная цель Фонда — создать дом-музей Шервашидзе-Чачба, что было мечтой дочери Шервашидзе-Чачба – Русудан.
В его задачи также входят организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.
По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, музей станет интересным культурно-познавательным маршрутом для гостей республики. Она также добавила, что деятельность Фонда поможет шире раскрыть личность и вклад Шервашидзе-Чачба в культуру Абхазии.
Презентация альбома, посвящённого жизни и творчеству Александра Шервашидзе-Чачба - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
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В Сухуме презентовали альбом, посвященный художнику Александру Чачба-Шервашидзе
24 июня, 14:44
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