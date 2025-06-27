https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/fond-aleksandr-shervashidze-chachba-1055588924.html
Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии
Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T14:55+0300
2025-06-27T14:55+0300
2025-06-27T16:08+0300
в абхазии
абхазия
новости
общество
художник
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1b/1055587540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e6857bfc82902b4c064e346a507cae4.jpg
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба.Сегодня состоялось первое заседании Фонда в Центре стратегических исследований (ЦСИ).Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, возглавивший фонд, отметил, что во время пожара в хранилище Нацгалереи Абхазии сгорели около 200 работ автора. Картин, которые удалось сохранить для последующей реставрации, не осталось.Главная цель Фонда — создать дом-музей Шервашидзе-Чачба, что было мечтой дочери Шервашидзе-Чачба – Русудан.В его задачи также входят организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, музей станет интересным культурно-познавательным маршрутом для гостей республики. Она также добавила, что деятельность Фонда поможет шире раскрыть личность и вклад Шервашидзе-Чачба в культуру Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/albom-khudozhnik-aleksandr-chachba-shervashidze-1055531279.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1b/1055587540_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be27b612236c6b70878c346119bc0fd4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, общество, художник
абхазия, новости, общество, художник
Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии
14:55 27.06.2025 (обновлено: 16:08 27.06.2025)
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии создан Фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба.
Сегодня состоялось первое заседании Фонда в Центре стратегических исследований (ЦСИ).
Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, возглавивший фонд, отметил, что во время пожара в хранилище Нацгалереи Абхазии сгорели около 200 работ автора. Картин, которые удалось сохранить для последующей реставрации, не осталось.
Главная цель Фонда — создать дом-музей Шервашидзе-Чачба, что было мечтой дочери Шервашидзе-Чачба – Русудан.
В его задачи также входят организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.
По мнению директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, музей станет интересным культурно-познавательным маршрутом для гостей республики. Она также добавила, что деятельность Фонда поможет шире раскрыть личность и вклад Шервашидзе-Чачба в культуру Абхазии.