https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/krizisnyy-tsentr-dlya-detey-1055581840.html

Члены правительства посетили кризисный центр для детей в Сухуме

Члены правительства посетили кризисный центр для детей в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Взаимодействие и поддержку детского кризисного центра обсудили члены правительства в Сухуме. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Взаимодействие и поддержку детского кризисного центра обсудили члены правительства в Сухуме.Вице-премьер Вараздат Миносян, министр просвещения Хана Гунба и министр соцобеспечения Руслан Аджба ознакомились с работой учреждения, пообщались с детьми и персоналом, осмотрели помещения центра.До сентября 2025 года расходы центра будут покрыты за счет госбюджета.Кризисный центр для детей открылся в Абхазии в 2024 году. Туда определяют детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Связаться с центром можно по телефонам +7940-995-02-07, +7940-911-03-02.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/pervaya-pomosch-detyam-v-tyazheloy-situatsii-zachem-abkhazii-krizisnyy-tsentr--1053312518.html

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