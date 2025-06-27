https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/mid-abkhazii-1055594611.html

"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России

"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России

Sputnik Абхазия

В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию. Отдельно были отмечены преимущества использования ruID: создание цифрового профиля иностранного гражданина; снижение административных барьеров для получения госуслуг в РФ; перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме; на основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС; возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.

2025-06-27T17:31+0300

2025-06-27T17:31+0300

2025-06-27T17:48+0300

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России, посвященной правилам пересечения иностранными гражданами границы РФ, которые вступают в силу 30 июня.В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию.Отдельно были отмечены преимущества использования ruID:Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.В брифинге от абхазской стороны участвовали начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба и замначальника Консульского департамента Роман Цимцба.Ранее МИД Абхазии сообщил, что порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/poryadok-vezda-v-rossiyu-1055553275.html

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въезд в рф иностранцы приложение ruid добровольно