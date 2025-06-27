https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/mid-abkhazii-1055594611.html
"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России
"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России
Sputnik Абхазия
В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию. Отдельно были отмечены преимущества использования ruID: создание цифрового профиля иностранного гражданина; снижение административных барьеров для получения госуслуг в РФ; перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме; на основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС; возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.
2025-06-27T17:31+0300
2025-06-27T17:31+0300
2025-06-27T17:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
мид абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1b/1055593252_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_297cfa8da1cb0ab1bb2df02d95009576.jpg
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России, посвященной правилам пересечения иностранными гражданами границы РФ, которые вступают в силу 30 июня.В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию.Отдельно были отмечены преимущества использования ruID:Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.В брифинге от абхазской стороны участвовали начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба и замначальника Консульского департамента Роман Цимцба.Ранее МИД Абхазии сообщил, что порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/poryadok-vezda-v-rossiyu-1055553275.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1b/1055593252_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_9b71451eba86efb363c4b2e52b182b93.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
въезд в рф иностранцы приложение ruid добровольно
въезд в рф иностранцы приложение ruid добровольно
"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России
17:31 27.06.2025 (обновлено: 17:48 27.06.2025)
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России, посвященной правилам пересечения иностранными гражданами границы РФ, которые вступают в силу 30 июня.
В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию.
Отдельно были отмечены преимущества использования ruID:
создание цифрового профиля иностранного гражданина;
снижение административных барьеров для получения госуслуг в РФ;
перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме;
на основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС;
возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.
Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.
В брифинге от абхазской стороны участвовали начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба и замначальника Консульского департамента Роман Цимцба.
Ранее МИД Абхазии сообщил, что порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений.