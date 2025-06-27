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"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России
"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России
Sputnik Абхазия
В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию. Отдельно были отмечены преимущества использования ruID: создание цифрового профиля иностранного гражданина; снижение административных барьеров для получения госуслуг в РФ; перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме; на основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС; возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.
2025-06-27T17:31+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России, посвященной правилам пересечения иностранными гражданами границы РФ, которые вступают в силу 30 июня.В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию.Отдельно были отмечены преимущества использования ruID:Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.В брифинге от абхазской стороны участвовали начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба и замначальника Консульского департамента Роман Цимцба.Ранее МИД Абхазии сообщил, что порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/poryadok-vezda-v-rossiyu-1055553275.html
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въезд в рф иностранцы приложение ruid добровольно
въезд в рф иностранцы приложение ruid добровольно

"Новые правила въезда в РФ": МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России

17:31 27.06.2025 (обновлено: 17:48 27.06.2025)
© Foto / МИД АбхазииМИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России
МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
© Foto / МИД Абхазии
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России, посвященной правилам пересечения иностранными гражданами границы РФ, которые вступают в силу 30 июня.
В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер, и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию.
Отдельно были отмечены преимущества использования ruID:
создание цифрового профиля иностранного гражданина;
снижение административных барьеров для получения госуслуг в РФ;
перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме;
на основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС;
возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.
Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.
В брифинге от абхазской стороны участвовали начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба и замначальника Консульского департамента Роман Цимцба.
Ранее МИД Абхазии сообщил, что порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений.
Начало авиасообщения между РФ и Абхазией - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
В Абхазии
МИД: порядок въезда в Россию для граждан Абхазии останется без изменений
25 июня, 16:31
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