https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/novuya-kruglyakovka-v-kharkovskoy-oblasti-1055583499.html

Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-27T12:34+0300

2025-06-27T12:34+0300

2025-06-27T13:19+0300

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ.В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.По данным Минобороны РФ, с 21 по 27 июня Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1410 военнослужащих, 68 автомобилей, 17 станций радиоэлектронной борьбы, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, два танка и турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены 26 складов боеприпасов.За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:

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