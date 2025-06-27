https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/novuya-kruglyakovka-v-kharkovskoy-oblasti-1055583499.html
Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T12:34+0300
2025-06-27T12:34+0300
2025-06-27T13:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439929_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_e64eab9c6a56f10e3f7b33594ffaec0c.jpg
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ.В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.По данным Минобороны РФ, с 21 по 27 июня Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1410 военнослужащих, 68 автомобилей, 17 станций радиоэлектронной борьбы, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, два танка и турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены 26 складов боеприпасов.За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/rnovosergeevku-i-shevchenko-v-dnr-1055569478.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439929_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_a9cbcc5a4d58b96303644c8a7b9a8c50.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.
В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.
По данным Минобороны РФ, с 21 по 27 июня Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1410 военнослужащих, 68 автомобилей, 17 станций радиоэлектронной борьбы, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, два танка и турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены 26 складов боеприпасов.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:
65 806 беспилотных летательных аппаратов;
612 зенитных ракетных комплексов;
24 059 танков и других боевых бронированных машин;
1572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 656 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 365 единиц специальной военной автомобильной техники.