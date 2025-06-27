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Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ.В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.По данным Минобороны РФ, с 21 по 27 июня Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1410 военнослужащих, 68 автомобилей, 17 станций радиоэлектронной борьбы, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, два танка и турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены 26 складов боеприпасов.За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

12:34 27.06.2025 (обновлено: 13:19 27.06.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка снайперов группировки войск "Центр" в зоне СВО
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© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщили в В Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.

В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.
По данным Минобороны РФ, с 21 по 27 июня Киев потерял в зоне ответственности группировки более 1410 военнослужащих, 68 автомобилей, 17 станций радиоэлектронной борьбы, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, два танка и турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены 26 складов боеприпасов.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции:
663 самолета;
283 вертолета;
65 806 беспилотных летательных аппаратов;
612 зенитных ракетных комплексов;
24 059 танков и других боевых бронированных машин;
1572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 656 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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