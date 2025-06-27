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В Абхазии обсудили цифровизацию экскурсионных путевок

В Абхазии обсудили цифровизацию экскурсионных путевок

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Цифровизацию экскурсионных путевок в Абхазию обсудили главы Минтуризма и Министерства по налогам и сборам Астамур Логуа и Эдгар Бения. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Цифровизацию экскурсионных путевок в Абхазию обсудили главы Минтуризма и Министерства по налогам и сборам Астамур Логуа и Эдгар Бения.Основные темы обсуждения — нововведения в учете экскурсионных путевок и переход на электронный формат их оформления для туроператоров.Министры рассмотрели план совместных выездных проверок и вопросы отчетности средств размещения и экскурсионных организаций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/s-uchetom-vsekh-interesov-kruglyy-stol-na-temu-razvitiya-turizma-proshel-v-etnoparke-apsny-1055454375.html

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