https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/s-uchetom-vsekh-interesov-kruglyy-stol-na-temu-razvitiya-turizma-proshel-v-etnoparke-apsny-1055454375.html
С учетом всех интересов: круглый стол на тему развития туризма прошел в этнопарке "Апсны"
С учетом всех интересов: круглый стол на тему развития туризма прошел в этнопарке "Апсны"
Sputnik Абхазия
Круглый стол на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества" прошел в этнопарке "Апсны" 20 июня. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T19:59+0300
2025-06-20T19:59+0300
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О том, как развивается сотрудничество в сфере туризма между Абхазией и Россией, на что жалуются российские туроператоры и какие сложности испытывают небольшие турфирмы республики, насколько абхазское направление популярно среди российских туристов и какие новые виды туров предложили внедрить, читайте в материале Sputnik.Динамичное сотрудничествоПрежде чем приступить к обсуждению вопросов, связанных с туристической сферой, представителям российских крупных туркомпаний провели экскурсию по этнопарку "Апсны". Принимающая сторона также организовала для гостей угощения с абхазскими национальными блюдами и напитками местного производства.Круглый стол был на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества". В нем участвовали вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, замминистры туризма Астамур Барциц и Дамей Зантария, депутаты Парламента Даут Хутаба и Бадри Пилия, руководители крупных абхазских и российских туристических компаний, ассоциаций, отельеры.Он добавил, что цель встречи заключается в том, чтобы познакомиться, обсудить ряд важных вопросов, которые способствовали бы развитию многих направлений в туристической сфере в контексте совместной плодотворной работы.Вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян назвал актуальным и своевременным проведение этого круглого стола.Депутат Народного Собрания Абхазии Даут Хутаба пожелал участникам встречи добиться перехода поднятых вопросов в фактическую плоскость и продолжить дальнейшее сотрудничество, которое уже протекает динамично.Номерной фонд и экскурсииРоссийские туроператоры отметили рост популярности абхазского направления. По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, республика входит в в пятерку ведущих зарубежных направлений по количеству российских туристов."Поэтому я думаю, что этот тренд сохранится. Во всяком случае, с российской стороны у нас такая задача есть", - сказал он.Замгендиректора туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко подтвердила, что Абхазия на сегодня занимает лидирующую позицию на выездном рынке. Сохранению этой тенденции и увеличению показателей также будет способствовать запуск Сухумского аэропорта.Кроме того, Костенко обратила внимание на необходимость улучшения качества сервиса, услуг и увеличению номерного фонда в республике.Гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная уточнила, что ее компания, по сложившей традиции, старается охватить не только столицу России и крупные города, но также регионы необъятной страны. В пример она привела прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Сухум, но к тому же рассматривается возможность организации прямых рейсов из Уфы и Казани, что будет сложно сделать без субсидирования.В связи с этим Подгорная обратилась к министру туризма республики с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.Гендиректор компании "Пегас Юг" Виталий Пучко затронул вопрос взаимодействия с отелями в Абхазии. В частности он подчеркнул, что для планирования работы необходимо знать, какой есть в распоряжении номерной фонд и насколько эти цифры надежные в контексте соблюдения соглашения со стороны отельеров.Участники круглого стола подробно обсудили экскурсионную деятельность на территории Абхазии. К примеру, представители российских туроператоров рассказали, что зачастую сталкиваются с тем, что владельцы объектов размещения не позволяют им предоставлять постояльцам услуги по проведению экскурсий и отдают предпочтение местным фирмам.В подобных ситуациях, заявила гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная, ее компания будет отказываться от заключения контракта с объектами размещения, в которых нет возможности продавать экскурсионные туры. Замминистра туризма республики Астамур Барциц выразил уверенность в том, что произошло недопонимание между представителями российской компании и экскурсионными организациями страны.Министр туризма Абхазии Астамур Логуа, в свою очередь, напомнил, что иностранцы не имеют права заниматься экскурсионной деятельностью на территории Абхазии. Он также обратил внимание на то, что небольшим абхазским экскурсионным фирмам сложно конкурировать с крупными компаниями, в том числе зарубежными.В связи с этим он предложил выработать совместное предложение или форму для поддержки небольших туристических компаний с учетом интересов российских коллег.Представители российских туроператоров, напротив, считают, что конкуренция – это возможность для развития и стимул. Одним из потенциальных направлений замдиректора "Анекс туризм" Яна Муромова видит в запуске многодневных туров на автобусах в межсезонье.По ее словам, в России это очень популярная услуга и их партнеры продают более 100 тысяч туров в год на базе своего транспорта.Она также рассказала, что в 2024 году средняя стоимость путевки на зарубежное направление составляла около 100-110 тысяч рублей на человека. В случае Абхазии она составляла от 40 до 45 тысяч рублей в среднем, что говорит о потенциале республики.По прогнозам гендиректора "Туроператора Дельфин" Сергея Ромашкина, Абхазия в сезоне 2025 года, несомненно, "выйдет в плюс", несмотря на весенний политический кризис, который притормозил продажи путевок в начале года.Более того, он подчеркнул важность быстрой адаптации бизнеса при тех или иных условиях. Ромашкин считает, что абхазский туристический бизнес медленно реагирует на изменения условий на рынке и неохотно снижает цены при такой необходимости.Подписание соглашенияПо итогам круглого стола Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь".Он также подчеркнул, что российские коллеги помогают с предоставлением обновленной информации в сфере туризма, и для ведомства такое сотрудничество будет полезно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ministerstvo-turizma-abkhazii-1055453122.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ministr-turizma-abkhazii-vstretilsya-s-turoperatorami-rossii-1055435966.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-prinyal-rezolyutsiyu-po-itogam-obsuzhdeniya-problem-v-otrasli-1055386955.html
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туризм, новости, минтуризма
туризм, новости, минтуризма
С учетом всех интересов: круглый стол на тему развития туризма прошел в этнопарке "Апсны"
19:59 20.06.2025 (обновлено: 22:24 20.06.2025)
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Круглый стол на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества" прошел в этнопарке "Апсны" 20 июня.
О том, как развивается сотрудничество в сфере туризма между Абхазией и Россией, на что жалуются российские туроператоры и какие сложности испытывают небольшие турфирмы республики, насколько абхазское направление популярно среди российских туристов и какие новые виды туров предложили внедрить, читайте в материале Sputnik.
Динамичное сотрудничество
Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, связанных с туристической сферой, представителям российских крупных туркомпаний провели экскурсию по этнопарку "Апсны". Принимающая сторона также организовала для гостей угощения с абхазскими национальными блюдами и напитками местного производства.
Круглый стол был на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества". В нем участвовали вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, замминистры туризма Астамур Барциц и Дамей Зантария, депутаты Парламента Даут Хутаба и Бадри Пилия, руководители крупных абхазских и российских туристических компаний, ассоциаций, отельеры.
"Мы очень рады вас видеть в таком красивом месте, который называется этнопарк абхазский. Это то, как жили наши предки, как еще живут наши сограждане, и как мы надеемся сохранить какие-то традиции, как будут жить наши дети. Хотелось бы, чтобы было так же красиво", - поприветствовал гостей глава ведомства Астамур Логуа.
Он добавил, что цель встречи заключается в том, чтобы познакомиться, обсудить ряд важных вопросов, которые способствовали бы развитию многих направлений в туристической сфере в контексте совместной плодотворной работы.
Вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян назвал актуальным и своевременным проведение этого круглого стола.
"Это очередная площадка для общения, для дискуссии. Я уверен, что сегодня будут подниматься очень важные вопросы, актуальные вопросы, которые будем все рассматривать и обсуждать. Поэтому желаю плодотворного общения и успешной работы", - сказал он.
Депутат Народного Собрания Абхазии Даут Хутаба пожелал участникам встречи добиться перехода поднятых вопросов в фактическую плоскость и продолжить дальнейшее сотрудничество, которое уже протекает динамично.
"Народное собрание всегда очень чутко относится ко всем представителям туротрасли, как к отечественным, так и к тем, кто работает по направлению Абхазии", - сказал он и добавил, что такое взаимодействие выгодно и гражданам республики и зарубежным предпринимателям.
Номерной фонд и экскурсии
Российские туроператоры отметили рост популярности абхазского направления. По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, республика входит в в пятерку ведущих зарубежных направлений по количеству российских туристов.
"Поэтому я думаю, что этот тренд сохранится. Во всяком случае, с российской стороны у нас такая задача есть", - сказал он.
Замгендиректора туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко подтвердила, что Абхазия на сегодня занимает лидирующую позицию на выездном рынке. Сохранению этой тенденции и увеличению показателей также будет способствовать запуск Сухумского аэропорта.
Кроме того, Костенко обратила внимание на необходимость улучшения качества сервиса, услуг и увеличению номерного фонда в республике.
Гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная уточнила, что ее компания, по сложившей традиции, старается охватить не только столицу России и крупные города, но также регионы необъятной страны. В пример она привела прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Сухум, но к тому же рассматривается возможность организации прямых рейсов из Уфы и Казани, что будет сложно сделать без субсидирования.
В связи с этим Подгорная обратилась к министру туризма республики с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.
Гендиректор компании "Пегас Юг" Виталий Пучко затронул вопрос взаимодействия с отелями в Абхазии. В частности он подчеркнул, что для планирования работы необходимо знать, какой есть в распоряжении номерной фонд и насколько эти цифры надежные в контексте соблюдения соглашения со стороны отельеров.
"В ходе сезона тот или иной отель или те или иные объекты размещения сообщают нам, что номера, которые были подписаны, они уже проданы. Это наиболее острый вопрос, который стоит", - сказал Пучко.
Участники круглого стола подробно обсудили экскурсионную деятельность на территории Абхазии. К примеру, представители российских туроператоров рассказали, что зачастую сталкиваются с тем, что владельцы объектов размещения не позволяют им предоставлять постояльцам услуги по проведению экскурсий и отдают предпочтение местным фирмам.
В подобных ситуациях, заявила гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная, ее компания будет отказываться от заключения контракта с объектами размещения, в которых нет возможности продавать экскурсионные туры.
Замминистра туризма республики Астамур Барциц выразил уверенность в том, что произошло недопонимание между представителями российской компании и экскурсионными организациями страны.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа, в свою очередь, напомнил, что иностранцы не имеют права заниматься экскурсионной деятельностью на территории Абхазии. Он также обратил внимание на то, что небольшим абхазским экскурсионным фирмам сложно конкурировать с крупными компаниями, в том числе зарубежными.
В связи с этим он предложил выработать совместное предложение или форму для поддержки небольших туристических компаний с учетом интересов российских коллег.
"Это тоже часть абхазского малого, среднего бизнеса. Чтоб не получилось так, что все эти компании останутся без работы. У вас тоже, понятно, партнеры местные, но их 3-5, а компаний у нас гораздо больше, и каждый из них на своем уровне зарабатывает средства для того, чтобы жить и развиваться. Чтоб не получилось так, что эксклюзивное право будет передаваться 3-5 абхазским компаниям, но выпадут остальные 15-20, которые ничего не получат. Давайте найдем какую-то формулу, при которой это будет выгодно для всех. Мы хотим постараться поддержать всех понемногу и сделать так, чтобы не получить компании-гиганты в Абхазии и оставить за бортом все маленькие компании", - отметил он.
Представители российских туроператоров, напротив, считают, что конкуренция – это возможность для развития и стимул.
Одним из потенциальных направлений замдиректора "Анекс туризм" Яна Муромова видит в запуске многодневных туров на автобусах в межсезонье.
По ее словам, в России это очень популярная услуга и их партнеры продают более 100 тысяч туров в год на базе своего транспорта.
"Таких компаний у нас много, поэтому их опыт можно перенять. Я думаю, они готовы поделиться", - сказала Муромова.
Она также рассказала, что в 2024 году средняя стоимость путевки на зарубежное направление составляла около 100-110 тысяч рублей на человека. В случае Абхазии она составляла от 40 до 45 тысяч рублей в среднем, что говорит о потенциале республики.
По прогнозам гендиректора "Туроператора Дельфин" Сергея Ромашкина, Абхазия в сезоне 2025 года, несомненно, "выйдет в плюс", несмотря на весенний политический кризис, который притормозил продажи путевок в начале года.
Более того, он подчеркнул важность быстрой адаптации бизнеса при тех или иных условиях. Ромашкин считает, что абхазский туристический бизнес медленно реагирует на изменения условий на рынке и неохотно снижает цены при такой необходимости.
По итогам круглого стола Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь".
"Вы знаете, что мы, как Министерство туризма, ищем контакты, взаимодействуем на разных уровнях. Например, с ассоциацией "Турпомощь" мы давно уже сотрудничаем, но, наверное, пришло время обновить соглашения, какие-то новые тренды происходят, и мы обмениваемся информацией", — рассказал Sputnik глава ведомства Астамур Логуа.
Он также подчеркнул, что российские коллеги помогают с предоставлением обновленной информации в сфере туризма, и для ведомства такое сотрудничество будет полезно.