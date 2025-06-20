https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/s-uchetom-vsekh-interesov-kruglyy-stol-na-temu-razvitiya-turizma-proshel-v-etnoparke-apsny-1055454375.html

С учетом всех интересов: круглый стол на тему развития туризма прошел в этнопарке "Апсны"

С учетом всех интересов: круглый стол на тему развития туризма прошел в этнопарке "Апсны"

Sputnik Абхазия

Круглый стол на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества" прошел в этнопарке "Апсны" 20 июня. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T19:59+0300

2025-06-20T19:59+0300

2025-06-20T22:24+0300

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О том, как развивается сотрудничество в сфере туризма между Абхазией и Россией, на что жалуются российские туроператоры и какие сложности испытывают небольшие турфирмы республики, насколько абхазское направление популярно среди российских туристов и какие новые виды туров предложили внедрить, читайте в материале Sputnik.Динамичное сотрудничествоПрежде чем приступить к обсуждению вопросов, связанных с туристической сферой, представителям российских крупных туркомпаний провели экскурсию по этнопарку "Апсны". Принимающая сторона также организовала для гостей угощения с абхазскими национальными блюдами и напитками местного производства.Круглый стол был на тему "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества". В нем участвовали вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, замминистры туризма Астамур Барциц и Дамей Зантария, депутаты Парламента Даут Хутаба и Бадри Пилия, руководители крупных абхазских и российских туристических компаний, ассоциаций, отельеры.Он добавил, что цель встречи заключается в том, чтобы познакомиться, обсудить ряд важных вопросов, которые способствовали бы развитию многих направлений в туристической сфере в контексте совместной плодотворной работы.Вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян назвал актуальным и своевременным проведение этого круглого стола.Депутат Народного Собрания Абхазии Даут Хутаба пожелал участникам встречи добиться перехода поднятых вопросов в фактическую плоскость и продолжить дальнейшее сотрудничество, которое уже протекает динамично.Номерной фонд и экскурсииРоссийские туроператоры отметили рост популярности абхазского направления. По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, республика входит в в пятерку ведущих зарубежных направлений по количеству российских туристов."Поэтому я думаю, что этот тренд сохранится. Во всяком случае, с российской стороны у нас такая задача есть", - сказал он.Замгендиректора туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко подтвердила, что Абхазия на сегодня занимает лидирующую позицию на выездном рынке. Сохранению этой тенденции и увеличению показателей также будет способствовать запуск Сухумского аэропорта.Кроме того, Костенко обратила внимание на необходимость улучшения качества сервиса, услуг и увеличению номерного фонда в республике.Гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная уточнила, что ее компания, по сложившей традиции, старается охватить не только столицу России и крупные города, но также регионы необъятной страны. В пример она привела прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Сухум, но к тому же рассматривается возможность организации прямых рейсов из Уфы и Казани, что будет сложно сделать без субсидирования.В связи с этим Подгорная обратилась к министру туризма республики с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.Гендиректор компании "Пегас Юг" Виталий Пучко затронул вопрос взаимодействия с отелями в Абхазии. В частности он подчеркнул, что для планирования работы необходимо знать, какой есть в распоряжении номерной фонд и насколько эти цифры надежные в контексте соблюдения соглашения со стороны отельеров.Участники круглого стола подробно обсудили экскурсионную деятельность на территории Абхазии. К примеру, представители российских туроператоров рассказали, что зачастую сталкиваются с тем, что владельцы объектов размещения не позволяют им предоставлять постояльцам услуги по проведению экскурсий и отдают предпочтение местным фирмам.В подобных ситуациях, заявила гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная, ее компания будет отказываться от заключения контракта с объектами размещения, в которых нет возможности продавать экскурсионные туры. Замминистра туризма республики Астамур Барциц выразил уверенность в том, что произошло недопонимание между представителями российской компании и экскурсионными организациями страны.Министр туризма Абхазии Астамур Логуа, в свою очередь, напомнил, что иностранцы не имеют права заниматься экскурсионной деятельностью на территории Абхазии. Он также обратил внимание на то, что небольшим абхазским экскурсионным фирмам сложно конкурировать с крупными компаниями, в том числе зарубежными.В связи с этим он предложил выработать совместное предложение или форму для поддержки небольших туристических компаний с учетом интересов российских коллег.Представители российских туроператоров, напротив, считают, что конкуренция – это возможность для развития и стимул. Одним из потенциальных направлений замдиректора "Анекс туризм" Яна Муромова видит в запуске многодневных туров на автобусах в межсезонье.По ее словам, в России это очень популярная услуга и их партнеры продают более 100 тысяч туров в год на базе своего транспорта.Она также рассказала, что в 2024 году средняя стоимость путевки на зарубежное направление составляла около 100-110 тысяч рублей на человека. В случае Абхазии она составляла от 40 до 45 тысяч рублей в среднем, что говорит о потенциале республики.По прогнозам гендиректора "Туроператора Дельфин" Сергея Ромашкина, Абхазия в сезоне 2025 года, несомненно, "выйдет в плюс", несмотря на весенний политический кризис, который притормозил продажи путевок в начале года.Более того, он подчеркнул важность быстрой адаптации бизнеса при тех или иных условиях. Ромашкин считает, что абхазский туристический бизнес медленно реагирует на изменения условий на рынке и неохотно снижает цены при такой необходимости.Подписание соглашенияПо итогам круглого стола Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь".Он также подчеркнул, что российские коллеги помогают с предоставлением обновленной информации в сфере туризма, и для ведомства такое сотрудничество будет полезно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ministerstvo-turizma-abkhazii-1055453122.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ministr-turizma-abkhazii-vstretilsya-s-turoperatorami-rossii-1055435966.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-prinyal-rezolyutsiyu-po-itogam-obsuzhdeniya-problem-v-otrasli-1055386955.html

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