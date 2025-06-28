https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/pervyy-reys-iz-khanty-mansiyska-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu--1055603339.html
Первый рейс из Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту
Первый рейс из Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Первый рейс Ханты-Мансийск – Саратов - Сухум приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба. 28.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-28T09:33+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Первый рейс Ханты-Мансийск – Саратов - Сухум приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба.Авиакомпания "РусЛайн" с сегодняшнего дня начинает выполнять рейсы по маршруту Ханты-Мансийск – Саратов - Сухум – Саратов - Ханты-Мансийск.Первый самолет с новым маршрутом традиционно встретили водной аркой.Сухумский аэропорт открылся 1 мая спустя более чем 30 лет. Первых пассажиров встречал президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/odin-rezhim-dlya-vsekh-kakie-pravila-deystvuyut-v-sukhumskom-aeroportu-1055544441.html
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абхазия, сухумский аэропорт, ханты-мансийск
Первый рейс из Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту
09:33 28.06.2025 (обновлено: 13:49 28.06.2025)
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Первый рейс Ханты-Мансийск – Саратов - Сухум приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба.
Авиакомпания "РусЛайн" с сегодняшнего дня начинает выполнять рейсы по маршруту Ханты-Мансийск – Саратов - Сухум – Саратов - Ханты-Мансийск.
Полеты будут осуществляться на комфортабельных 50-местных самолетах дважды в неделю – по понедельникам и субботам до конца октября этого года.
Первый самолет с новым маршрутом традиционно встретили водной аркой.
Сухумский аэропорт открылся 1 мая спустя более чем 30 лет. Первых пассажиров встречал президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.