Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟазаратә школ "Маршруты Абхазии" алахәыла-аексперт иҿцәажәара
13:04
9 мин
Жәлар рдоуҳа
Амшра зцу
13:26
4 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцамчԥхьаӡагақәа рықәыргыларазы 2025 шықәсазы иазгәаҭоу аусура
13:33
25 мин
Ҳара ҳжәар
13:59
0 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Кишмария: сотрудничество омбудсменов Татарстана и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Ученому-историку Сослану Салакая – 60. Интервью с юбиляром
14:33
14 мин
Дополнительное время
В Абхазии открылась школа бильярда
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Кәыдрытәи аҩхааҿы атоннельқәа еиҭашьақәдыргылоит
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟазаратә школ "Маршруты Абхазии" алахәыла-аексперт иҿцәажәара
18:18
9 мин
Исахьарку ажәа
Агәалашәарақәа: Миха Лакрба изы
18:27
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Кишмария: сотрудничество омбудсменов Татарстана и Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Кәыдрытәи аҩхааҿы атоннельқәа еиҭашьақәдыргылоит
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟазаратә школ "Маршруты Абхазии" алахәыла-аексперт иҿцәажәара
21:18
9 мин
Исахьарку ажәа
Агәалашәарақәа: Миха Лакрба изы
21:27
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Кишмария: сотрудничество омбудсменов Татарстана и Абхазии
21:34
26 мин
Асабша ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
31 мин
Утра субботы на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша ашьыжь арадио Sputnik аҟны
13:00
31 мин
Утра субботы на радио Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Загадки Невской битвы: кто, с кем и за что сражался
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Александр Невский. Человек и герой истории
14:33
24 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/torgovye-otnosheniya-abkhazii-i-rossii-kak-razvivaetsya-sotrudnichestvo-1055604003.html
Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество
Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество
Sputnik Абхазия
Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова в пресс-центр Sputnik рассказала о взаимоотношениях стран в области экономики и о главных тенденциях на... 28.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-28T12:21+0300
2025-06-28T12:21+0300
в абхазии
торговля
россия
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/21/1024802178_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c3b49511d0104f6e9a4119082a96a145.jpg
Sputnik Значение ПМЭФ На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум, в котором Абхазия также принимала участие. Подобные форумы полезны для развития экономических связей Абхазии и России, считает торговый представитель России в республике Залина Кобесова. "Действительно, Петербургский международный экономический форум – это крупнейшее мероприятие в экономическом секторе Российской Федерации. Это очень важная площадка для формирования деловых связей, для общения с политическим сообществом, и, безусловно, такие встречи позволяют выработать новые контакты, новые решения", - подчеркнула она. Кобесова отметила, что в этом году ПМЭФ посетило порядка 24 тысяч участников из 144 стран мира, из них 8700 – представители российского бизнеса. Абхазия ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в этом году делегацию возглавлял президент Бадра Гунба, программа была очень продуктивной и насыщенной. Результаты таких встреч будут иметь последующее развитие, добавила торгпред России в Абхазии. Абхазия может предложить свои возможности для экономического взаимодействия с другими странами – это туристический сектор, перерабатывающая отрасль, строительство и другие направления. Динамика экономического взаимодействия Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики. В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции. Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%. "Основные позиции, по которым произошло увеличение, – это металл, рост составил почти 26,8%, полимерные материалы – почти 40% и импорт машин/оборудования составил 13,1%. В целом мы наблюдаем рост импорта, это говорит о том, что в экономике Абхазии наблюдается динамика роста практически по всем отраслям экономики", - сказала торгпред. Льготное кредитованиеКобесова также напомнила, что в Абхазии реализуется программа льготного кредитования. Основная задача программы – формирование собственной производственной базы Республики Абхазия. Это поддержка тех предпринимателей, которые имеют возможность при финансовой поддержке организовать и запустить проект и развивать дальше. Ежегодно завод сможет перерабатывать 20 тонн цитрусовой продукции. Это будет полезно для тех производителей, которые испытывают сложности с вывозом цитрусовых через границу на продажу, заметила Кобесова. Экономическому развитию Абхазии способствуют и увеличение грузоперевозок по железнодорожному транспорту. За 2024 год было перемещено грузов на сумму 8,69 млрд рублей – ежегодно, объем перевозок увеличивается, отметила торгпред. Что касается запуска Сухумского аэропорта – это знаковое событие для граждан, которое становится частью развития экономики республики. Возможность перемещения грузов по воздушному транспорту, будет зависеть от рентабельности таких перевозок, считает Кобесова.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/21/1024802178_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d2768c338902cad3c647bf766d7b2de0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
торговля, россия, абхазия
торговля, россия, абхазия

Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество

12:21 28.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаг Россия Абхазия
Флаг Россия Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова в пресс-центр Sputnik рассказала о взаимоотношениях стран в области экономики и о главных тенденциях на сегодня.
Sputnik

Значение ПМЭФ

На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум, в котором Абхазия также принимала участие. Подобные форумы полезны для развития экономических связей Абхазии и России, считает торговый представитель России в республике Залина Кобесова.
"Действительно, Петербургский международный экономический форум – это крупнейшее мероприятие в экономическом секторе Российской Федерации. Это очень важная площадка для формирования деловых связей, для общения с политическим сообществом, и, безусловно, такие встречи позволяют выработать новые контакты, новые решения", - подчеркнула она.
Кобесова отметила, что в этом году ПМЭФ посетило порядка 24 тысяч участников из 144 стран мира, из них 8700 – представители российского бизнеса.
Абхазия ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в этом году делегацию возглавлял президент Бадра Гунба, программа была очень продуктивной и насыщенной. Результаты таких встреч будут иметь последующее развитие, добавила торгпред России в Абхазии.
Абхазия может предложить свои возможности для экономического взаимодействия с другими странами – это туристический сектор, перерабатывающая отрасль, строительство и другие направления.

Динамика экономического взаимодействия

Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики.
"Доля российского товарооборота в общей структуре составляет 72%, это примерно тот же процент, что и в прошлом году. Но по абсолютным показателям есть увеличение почти на 6 млрд рублей, и товарооборот достиг 41,2 млрд рублей – рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Если мы посмотрим динамику увеличения товарооборота, то в 2023 году увеличение составило 15,8%", - подчеркнула она.
В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции.
Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%.
"Основные позиции, по которым произошло увеличение, – это металл, рост составил почти 26,8%, полимерные материалы – почти 40% и импорт машин/оборудования составил 13,1%. В целом мы наблюдаем рост импорта, это говорит о том, что в экономике Абхазии наблюдается динамика роста практически по всем отраслям экономики", - сказала торгпред.
Объемы торговли между Абхазией и Россией 2019-2024 - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Товарооборот Абхазии и России за 2019-2024 годы
Смотреть
13 июня, 16:00

Льготное кредитование

Кобесова также напомнила, что в Абхазии реализуется программа льготного кредитования. Основная задача программы – формирование собственной производственной базы Республики Абхазия. Это поддержка тех предпринимателей, которые имеют возможность при финансовой поддержке организовать и запустить проект и развивать дальше.
"В этом плане, на текущий момент реализуется 10 проектов, по результатам которых будет создано 600 новых рабочих мест. Недавно мы посетили один из таких объектов – "Абхазскую цитрусовую компанию" - это объект стоимость которого почти 800 миллионов рублей. Из них 180 миллионов собственные и частные инвестиции – завод будет запущен к началу сезона", - проинформировала она.
Ежегодно завод сможет перерабатывать 20 тонн цитрусовой продукции. Это будет полезно для тех производителей, которые испытывают сложности с вывозом цитрусовых через границу на продажу, заметила Кобесова.
Экономическому развитию Абхазии способствуют и увеличение грузоперевозок по железнодорожному транспорту. За 2024 год было перемещено грузов на сумму 8,69 млрд рублей – ежегодно, объем перевозок увеличивается, отметила торгпред.
Что касается запуска Сухумского аэропорта – это знаковое событие для граждан, которое становится частью развития экономики республики. Возможность перемещения грузов по воздушному транспорту, будет зависеть от рентабельности таких перевозок, считает Кобесова.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0