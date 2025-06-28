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Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество

Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество

Sputnik Абхазия

Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова в пресс-центр Sputnik рассказала о взаимоотношениях стран в области экономики и о главных тенденциях на... 28.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-28T12:21+0300

2025-06-28T12:21+0300

2025-06-28T12:21+0300

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Sputnik Значение ПМЭФ На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум, в котором Абхазия также принимала участие. Подобные форумы полезны для развития экономических связей Абхазии и России, считает торговый представитель России в республике Залина Кобесова. "Действительно, Петербургский международный экономический форум – это крупнейшее мероприятие в экономическом секторе Российской Федерации. Это очень важная площадка для формирования деловых связей, для общения с политическим сообществом, и, безусловно, такие встречи позволяют выработать новые контакты, новые решения", - подчеркнула она. Кобесова отметила, что в этом году ПМЭФ посетило порядка 24 тысяч участников из 144 стран мира, из них 8700 – представители российского бизнеса. Абхазия ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в этом году делегацию возглавлял президент Бадра Гунба, программа была очень продуктивной и насыщенной. Результаты таких встреч будут иметь последующее развитие, добавила торгпред России в Абхазии. Абхазия может предложить свои возможности для экономического взаимодействия с другими странами – это туристический сектор, перерабатывающая отрасль, строительство и другие направления. Динамика экономического взаимодействия Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики. В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции. Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%. "Основные позиции, по которым произошло увеличение, – это металл, рост составил почти 26,8%, полимерные материалы – почти 40% и импорт машин/оборудования составил 13,1%. В целом мы наблюдаем рост импорта, это говорит о том, что в экономике Абхазии наблюдается динамика роста практически по всем отраслям экономики", - сказала торгпред. Льготное кредитованиеКобесова также напомнила, что в Абхазии реализуется программа льготного кредитования. Основная задача программы – формирование собственной производственной базы Республики Абхазия. Это поддержка тех предпринимателей, которые имеют возможность при финансовой поддержке организовать и запустить проект и развивать дальше. Ежегодно завод сможет перерабатывать 20 тонн цитрусовой продукции. Это будет полезно для тех производителей, которые испытывают сложности с вывозом цитрусовых через границу на продажу, заметила Кобесова. Экономическому развитию Абхазии способствуют и увеличение грузоперевозок по железнодорожному транспорту. За 2024 год было перемещено грузов на сумму 8,69 млрд рублей – ежегодно, объем перевозок увеличивается, отметила торгпред. Что касается запуска Сухумского аэропорта – это знаковое событие для граждан, которое становится частью развития экономики республики. Возможность перемещения грузов по воздушному транспорту, будет зависеть от рентабельности таких перевозок, считает Кобесова.

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