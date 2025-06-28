Торговые отношения Абхазии и России: как развивается сотрудничество
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаг Россия Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова в пресс-центр Sputnik рассказала о взаимоотношениях стран в области экономики и о главных тенденциях на сегодня.
Sputnik
Значение ПМЭФ
На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум, в котором Абхазия также принимала участие. Подобные форумы полезны для развития экономических связей Абхазии и России, считает торговый представитель России в республике Залина Кобесова.
"Действительно, Петербургский международный экономический форум – это крупнейшее мероприятие в экономическом секторе Российской Федерации. Это очень важная площадка для формирования деловых связей, для общения с политическим сообществом, и, безусловно, такие встречи позволяют выработать новые контакты, новые решения", - подчеркнула она.
Кобесова отметила, что в этом году ПМЭФ посетило порядка 24 тысяч участников из 144 стран мира, из них 8700 – представители российского бизнеса.
Абхазия ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в этом году делегацию возглавлял президент Бадра Гунба, программа была очень продуктивной и насыщенной. Результаты таких встреч будут иметь последующее развитие, добавила торгпред России в Абхазии.
Абхазия может предложить свои возможности для экономического взаимодействия с другими странами – это туристический сектор, перерабатывающая отрасль, строительство и другие направления.
Динамика экономического взаимодействия
Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики.
"Доля российского товарооборота в общей структуре составляет 72%, это примерно тот же процент, что и в прошлом году. Но по абсолютным показателям есть увеличение почти на 6 млрд рублей, и товарооборот достиг 41,2 млрд рублей – рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Если мы посмотрим динамику увеличения товарооборота, то в 2023 году увеличение составило 15,8%", - подчеркнула она.
В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции.
Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%.
"Основные позиции, по которым произошло увеличение, – это металл, рост составил почти 26,8%, полимерные материалы – почти 40% и импорт машин/оборудования составил 13,1%. В целом мы наблюдаем рост импорта, это говорит о том, что в экономике Абхазии наблюдается динамика роста практически по всем отраслям экономики", - сказала торгпред.
В Абхазии
Товарооборот Абхазии и России за 2019-2024 годы
13 июня, 16:00
Льготное кредитование
Кобесова также напомнила, что в Абхазии реализуется программа льготного кредитования. Основная задача программы – формирование собственной производственной базы Республики Абхазия. Это поддержка тех предпринимателей, которые имеют возможность при финансовой поддержке организовать и запустить проект и развивать дальше.
"В этом плане, на текущий момент реализуется 10 проектов, по результатам которых будет создано 600 новых рабочих мест. Недавно мы посетили один из таких объектов – "Абхазскую цитрусовую компанию" - это объект стоимость которого почти 800 миллионов рублей. Из них 180 миллионов собственные и частные инвестиции – завод будет запущен к началу сезона", - проинформировала она.
Ежегодно завод сможет перерабатывать 20 тонн цитрусовой продукции. Это будет полезно для тех производителей, которые испытывают сложности с вывозом цитрусовых через границу на продажу, заметила Кобесова.
Экономическому развитию Абхазии способствуют и увеличение грузоперевозок по железнодорожному транспорту. За 2024 год было перемещено грузов на сумму 8,69 млрд рублей – ежегодно, объем перевозок увеличивается, отметила торгпред.
Что касается запуска Сухумского аэропорта – это знаковое событие для граждан, которое становится частью развития экономики республики. Возможность перемещения грузов по воздушному транспорту, будет зависеть от рентабельности таких перевозок, считает Кобесова.