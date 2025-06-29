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Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна

Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна

Sputnik Абхазия

Звенел апрель, текла капель, и даже пень захотел стать березкой, когда глава Минфина США Бессент и первый заместитель премьера Украины Свириденко под звуки... 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T10:00+0300

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Звенел апрель, текла капель, и даже пень захотел стать березкой, когда глава Минфина США Бессент и первый заместитель премьера Украины Свириденко под звуки фанфар весной этого года подписали вселенское "редкоземельное соглашение", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Западные СМИ, потирая ладошки, называли сделку "исторической" и "переломной" и поспешили сообщить, что "позиция США в отношении Украины повернулась на 180 градусов" — подобно избушке на курьих ножках.Зеленский сложил красивую дулю и, подойдя к окну, торжествующе направил ее в сторону Кремля. Жизнь была прекрасна и удивительна.И тут пришла новость, что русские захватили очередное важное месторождение, на этот раз литиевое в селе Шевченко, и захотелось понять, а что там у нас вообще происходит — и с месторождениями, и с соглашением.И выяснилась картина высококачественным подсолнечным маслом.Во-первых, русские получили контроль не просто над каким-то месторождением, а самым крупным в Европе и одним из самых ценных на Украине из-за высокой концентрации лития. Запасы литиевой руды в данном месторождении оцениваются минимум в 13,8 миллиона тонн. Теперь из четырех главных месторождений лития под контролем Украины остаются только два. США считают литий критически важным для своей экономики и национальной безопасности, и в "редкоземельной сделке" с Украиной его вес был значительным. Теперь он полегчал минимум вдвое. Кроме того, Шевченковское месторождение содержит большие залежи тантала, ниобия, бериллия и кварца.Во-вторых, самая поверхностная инвентаризация показывает, что уже очень скоро соглашение можно будет вынуть из рамочки и что-нибудь им подтереть.По данным из различных источников, к февралю 2025 года Россия взяла под контроль порядка 70% украинских минеральных ресурсов общей стоимостью до 26 триллионов долларов. В том числе — 40% всех металлических руд, 33% всей железной руды и 63% всех угольных запасов Украины (41 угольное месторождение). Освобожденные ВС России месторождения коксующегося угля обеспечивали до 65% украинского производства стали, но теперь будут патриотично обеспечивать Россию.Некоторые западные источники утверждают, что Россия уже почти полностью контролирует ранее украинские запасы тантала, цезия и стронция. К копилочке наших ресурсных жемчужин добавились такие красотули, как Днепрорудненские шахты (богатые железные руды, наголову опережающие по качеству руды Кривого Рога), Азовское месторождение (единственное комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов на Украине и одно из крупнейших в Европе), Петрово-Гнутовское месторождение (уникальные залежи редкого минерала паризита с церием), Мазуровское месторождение (тантал, ниобий, цирконий и редкоземельные элементы — одно из крупнейших редкоземельных месторождений Украины), а также целый ряд других. Вишенки на минеральном тортике — 27 месторождений природного газа, девять нефтяных месторождений и два месторождения титана. По самым осторожным оценкам специалистов, в общем и целом Россия вместе с освобожденными территориями получила в распоряжение как минимум 33% редкоземельных ресурсов Украины.Перед историческим подписанием "редкоземельного соглашения" некто Ремезова, глава департамента Института геологических наук при Национальной академии наук Украины, заявила, что "если здесь будут американские интересы, оккупация быстро исчезнет — потому что США не упустят такой возможности". Действительно, как тут можно сомневаться и что может пойти не так?На этом фоне многочисленные аналитические и не очень западные информационные ресурсы застыли в позе героев "Ревизора" с жгущим мозг вопросом: почему, ну почему американцы не бросились бомбить "томагавками" русских, которые нагло и при свете дня и ночи отбирают у них ценные активы?Возможно, Трамп оказался просто умнее и дальновиднее, чем хотелось бы всяческим "минеральным паразитам", — и Вашингтон изначально отказался связать минеральное соглашение с дополнительной военной поддержкой. Киевская шайка с евродружками пытались добиться гарантий безопасности и дополнительных поставок вооружений от американцев, мотивируя это тем, что "способность Украины удерживать свою территорию напрямую связана с успехом экономического партнерства с США", но американцы военную и инвестиционную составляющие четко разделили — и правильно сделали, памятуя о словах Путина: "Где ступила нога русского солдата, то наше".В будущее могут заглянуть не только лишь все, но зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву это удалось. Еще в августе 2024 года он написал: "Факт остается фактом: экономическая основа украинской государственности подорвана. Незаконно полученная бандеровскими тварями в конце XX века ресурсная база вернулась в родную страну. Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше — только быстрое разложение и неминуемый распад".Сегодня западные эксперты хором заявляют: "Потеря Шевченковского месторождения напоминает, что время не на стороне Украины". Садитесь, пять: об этом российское руководство говорит давно и постоянно, но на Западе туго как с отоларингологами, так и с психиатрами.Впрочем, можем помочь отличными препаратами для лечения биполярного расстройства на основе лития — благо теперь у нас с ним проблем нет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/vremya-istekaet-rossiya-sozdast-s-nulya-novuyu-mnogomillionnuyu-armiyu-1055557195.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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