https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/delo-ob-ekstremistskom-soobschestve-1055618186.html

В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе

В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в организации экстремистской группы в Волгограде, сообщил Следственный комитет РФ... 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T10:18+0300

2025-06-30T10:18+0300

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россия

волгоград

экстремизм

следственный комитет рф

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в организации экстремистской группы в Волгограде, сообщил Следственный комитет РФ по району.Подростки поджигали машины выходцев из национальных республик России и стран СНГ и планировали акции против власти.У организатора ячейки изъята взрывчатка. Для пропаганды своих убеждений он создал в популярном мессенджере открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп.Подростки уже сожгли копию "Знамени Победы" и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.Возбуждено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/ispolniteli-terakta-v-krokuse-priznalis-chto-ego-organizatorom-yavlyaetsya-ukraina-1055614607.html

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