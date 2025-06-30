Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/delo-ob-ekstremistskom-soobschestve-1055618186.html
В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе
В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в организации экстремистской группы в Волгограде, сообщил Следственный комитет РФ... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T10:18+0300
2025-06-30T10:18+0300
россия
волгоград
экстремизм
следственный комитет рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031854336_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9a97c3c00207f9cdce5fe5a613600ed3.jpg
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в организации экстремистской группы в Волгограде, сообщил Следственный комитет РФ по району.Подростки поджигали машины выходцев из национальных республик России и стран СНГ и планировали акции против власти.У организатора ячейки изъята взрывчатка. Для пропаганды своих убеждений он создал в популярном мессенджере открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп.Подростки уже сожгли копию "Знамени Победы" и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.Возбуждено уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/ispolniteli-terakta-v-krokuse-priznalis-chto-ego-organizatorom-yavlyaetsya-ukraina-1055614607.html
россия
волгоград
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031854336_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_45d29e039d6dc38cff205255a815b32f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, волгоград, экстремизм, следственный комитет рф
россия, волгоград, экстремизм, следственный комитет рф

В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе

10:18 30.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения П. Мосолову и другим фигурантам уголовного дела
Избрание меры пресечения П. Мосолову и другим фигурантам уголовного дела - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в организации экстремистской группы в Волгограде, сообщил Следственный комитет РФ по району.
Подростки поджигали машины выходцев из национальных республик России и стран СНГ и планировали акции против власти.
У организатора ячейки изъята взрывчатка. Для пропаганды своих убеждений он создал в популярном мессенджере открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп.
Подростки уже сожгли копию "Знамени Победы" и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.
Возбуждено уголовное дело.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организатором является Украина
Вчера, 15:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0