https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/festival-grand-opera-gala-1055637185.html

Музыкальный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде

Музыкальный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. VII фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T17:45+0300

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2025-06-30T17:45+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. VII фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия.По словам Гобечия, в рамках Grand Opera Gala пройдет четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии.Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.”Нужно помогать детям, чтобы они учились в хороших качественных условиях. 240 тысяч рублей мы собрали с прошлого концерта. Эти средства будут направлены на замену полов”, — отметил певец.Сейчас в школе обучаются более 60 детей. Ее выпускниками являются именитые оперные исполнители — Хибла Герзмава, Лука Гаделия и сам Саид Гобечия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/khibla-gerzmava-i-denis-matsuev-otkroyut-ezhegodnyy-festival-kontsertom-v-sukhume-1055417365.html

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