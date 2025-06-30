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Музыкальный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде
Музыкальный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. VII фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. VII фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия.По словам Гобечия, в рамках Grand Opera Gala пройдет четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии.Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.”Нужно помогать детям, чтобы они учились в хороших качественных условиях. 240 тысяч рублей мы собрали с прошлого концерта. Эти средства будут направлены на замену полов”, — отметил певец.Сейчас в школе обучаются более 60 детей. Ее выпускниками являются именитые оперные исполнители — Хибла Герзмава, Лука Гаделия и сам Саид Гобечия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/khibla-gerzmava-i-denis-matsuev-otkroyut-ezhegodnyy-festival-kontsertom-v-sukhume-1055417365.html
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абхазия, новости, культура, фестиваль, опера
абхазия, новости, культура, фестиваль, опера

Музыкальный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде

17:45 30.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукСаид Гобечия
Саид Гобечия - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. VII фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Пицунде 14 и 15 июля, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия.
”Это фестиваль молодых оперных исполнителей. Он приурочен к 50-летию Государственного Пицундского концертного зала. Думаю, фестиваль в этом году удивит”, - добавил он.
По словам Гобечия, в рамках Grand Opera Gala пройдет четыре концерта с участием солистов Ростовского симфонического оркестра, хора "Лик" и приглашенных исполнителей из России и Абхазии.
Он также сообщил, что уже четвертый год в Пицунде проводят благотворительный концерт для сбора средств в поддержку музыкальной школы.
”Нужно помогать детям, чтобы они учились в хороших качественных условиях. 240 тысяч рублей мы собрали с прошлого концерта. Эти средства будут направлены на замену полов”, — отметил певец.
Сейчас в школе обучаются более 60 детей. Ее выпускниками являются именитые оперные исполнители — Хибла Герзмава, Лука Гаделия и сам Саид Гобечия.
Завершилась абхазская часть фестиваля Хибла Герзмава приглашает... - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
В Абхазии
Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют ежегодный фестиваль концертом в Сухуме
19 июня, 16:04
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