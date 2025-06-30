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В Сухуме проходит встреча президента с участниками конкурса "Команда Абхазии"

В Сухуме проходит встреча президента с участниками конкурса "Команда Абхазии"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса "Команда Абхазии" началась в Сухуме. 30.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса "Команда Абхазии" началась в Сухуме.Участники конкурса — это кадровый резерв страны, отметил он.Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту собственные проектыПланируется обсудить ход и промежуточные результаты образовательной программы в Мастерской управления "Сенеж", проблематику и задачи социально-экономического развития Абхазии, над решениями которых работают проектные команды.Для участников конкурса "Команда Абхазии" проводится образовательная программа, направленная на формирование настоящих управленцев, отметил замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля. В результате будет создан кадровый резерв, состоящий из высококвалифицированных специалистов, которые будут способны решать важные задачи, отметил он.

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