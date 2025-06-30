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В Сухуме проходит встреча президента с участниками конкурса "Команда Абхазии"
В Сухуме проходит встреча президента с участниками конкурса "Команда Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса "Команда Абхазии" началась в Сухуме. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса "Команда Абхазии" началась в Сухуме.Участники конкурса — это кадровый резерв страны, отметил он.Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту собственные проектыПланируется обсудить ход и промежуточные результаты образовательной программы в Мастерской управления "Сенеж", проблематику и задачи социально-экономического развития Абхазии, над решениями которых работают проектные команды.Для участников конкурса "Команда Абхазии" проводится образовательная программа, направленная на формирование настоящих управленцев, отметил замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля. В результате будет создан кадровый резерв, состоящий из высококвалифицированных специалистов, которые будут способны решать важные задачи, отметил он.
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абхазия, новости, конкурс "команда абхазии", бадра гунба, сухум
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии", бадра гунба, сухум

В Сухуме проходит встреча президента с участниками конкурса "Команда Абхазии"

14:35 30.06.2025 (обновлено: 16:03 30.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукВстреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса "Команда Абхазии"
Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса Команда Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса "Команда Абхазии" началась в Сухуме.
"Сегодня для меня очень важное событие — вновь встретиться с "Командой Абхазии". Это команда, на которую я ориентируюсь, команда, которая призвана улучшить управленческие решения в нашем государстве", — подчеркнул глава государства.
Участники конкурса — это кадровый резерв страны, отметил он.
Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту собственные проекты
Планируется обсудить ход и промежуточные результаты образовательной программы в Мастерской управления "Сенеж", проблематику и задачи социально-экономического развития Абхазии, над решениями которых работают проектные команды.
Для участников конкурса "Команда Абхазии" проводится образовательная программа, направленная на формирование настоящих управленцев, отметил замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля.
В результате будет создан кадровый резерв, состоящий из высококвалифицированных специалистов, которые будут способны решать важные задачи, отметил он.
"В рамках первого модуля было несколько задач. Во-первых, погружение, во-вторых — формирование глобальной проблематики, в которой будут работать команды и, в-третьих, — это формирование тех команд, которые сидят за столами", — подчеркнул Гужеля.
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