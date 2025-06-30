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Министр туризма встретился с депутатами и профсоюзом экскурсоводов Абхазии
Министр туризма встретился с депутатами и профсоюзом экскурсоводов Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Развитие туризма и борьбу с нелегальными гидами обсудил на встрече с депутатами Парламента и представителями профсоюза экскурсоводов... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T14:16+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Развитие туризма и борьбу с нелегальными гидами обсудил на встрече с депутатами Парламента и представителями профсоюза экскурсоводов глава Министерство туризма Абхазии Астамур Логуа.Особое внимание уделено необходимости благоустройства популярных объектов — приграничная зона на реке Псоу, Гагрипшская колоннада, парк Ольденбургского, Голубое озеро и Рица.Участники затронули тему этического поведения в работе персонала и санитарного состояния остановок по маршрутам экскурсий.Логуа отметил необходимость активного продвижения восточных маршрутов среди туристов. Он обратился к экскурсоводам с призывом проявить инициативу в разработке и реализации проектов по развитию этого направления.Кроме того, министр и депутаты обсудили борьбу с нелегальными экскурсионными группами и внесение необходимых поправок в закон о туризме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/tsifrovizatsiyu-ekskursionnykh-putevok--1055595134.html
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абхазия, новости, туризм, отдых в абхазии
абхазия, новости, туризм, отдых в абхазии

Министр туризма встретился с депутатами и профсоюзом экскурсоводов Абхазии

14:16 30.06.2025
© Foto / Минтуризма Абхазии Министр туризма Астамур Логуа провёл встречу с депутатами и профсоюзом экскурсоводов
Министр туризма Астамур Логуа провёл встречу с депутатами и профсоюзом экскурсоводов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Foto / Минтуризма Абхазии
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Развитие туризма и борьбу с нелегальными гидами обсудил на встрече с депутатами Парламента и представителями профсоюза экскурсоводов глава Министерство туризма Абхазии Астамур Логуа.
Особое внимание уделено необходимости благоустройства популярных объектов — приграничная зона на реке Псоу, Гагрипшская колоннада, парк Ольденбургского, Голубое озеро и Рица.
Участники затронули тему этического поведения в работе персонала и санитарного состояния остановок по маршрутам экскурсий.
Логуа отметил необходимость активного продвижения восточных маршрутов среди туристов. Он обратился к экскурсоводам с призывом проявить инициативу в разработке и реализации проектов по развитию этого направления.
Кроме того, министр и депутаты обсудили борьбу с нелегальными экскурсионными группами и внесение необходимых поправок в закон о туризме.
Цифровизацию экскурсионных путевок в Абхазию обсудили главы Минтуризма и Министерства по налогам и сборам Астамур Логуа и Эдгар Бения - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
В Абхазии
В Абхазии обсудили цифровизацию экскурсионных путевок
27 июня, 17:38
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