https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/platezh-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-1055620569.html

Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%

Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии... 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T12:32+0300

2025-06-30T12:32+0300

2025-06-30T14:37+0300

в абхазии

абхазия

новости

электричество

платежи

минэнерго абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045278033_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_07ccf22adc1c2dbd054e0a7395432c74.jpg

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.Показатели выросли по сравнению с 2023 годом на 11%, рассказал в интервью "Апсныпресс" Мушба.Министр поставил задачу по формированию постоянно действующей рабочей группы из числа специалистов "Черноморэнерго", которая будет осуществлять выезды в районы и города, чтобы вести работу по выявлению неучтенных абонентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-pribor-ucheta-elektroenergii-1055482360.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, электричество, платежи, минэнерго абхазии