https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/platezh-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-1055620569.html
Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%
Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.Показатели выросли по сравнению с 2023 годом на 11%, рассказал в интервью "Апсныпресс" Мушба.Министр поставил задачу по формированию постоянно действующей рабочей группы из числа специалистов "Черноморэнерго", которая будет осуществлять выезды в районы и города, чтобы вести работу по выявлению неучтенных абонентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-pribor-ucheta-elektroenergii-1055482360.html
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абхазия, новости, электричество, платежи, минэнерго абхазии
Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%
12:32 30.06.2025 (обновлено: 14:37 30.06.2025)
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.
Показатели выросли по сравнению с 2023 годом на 11%, рассказал в интервью "Апсныпресс" Мушба.
Министр поставил задачу по формированию постоянно действующей рабочей группы из числа специалистов "Черноморэнерго", которая будет осуществлять выезды в районы и города, чтобы вести работу по выявлению неучтенных абонентов.