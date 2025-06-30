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https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/platezh-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-1055620569.html
Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%
Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.Показатели выросли по сравнению с 2023 годом на 11%, рассказал в интервью "Апсныпресс" Мушба.Министр поставил задачу по формированию постоянно действующей рабочей группы из числа специалистов "Черноморэнерго", которая будет осуществлять выезды в районы и города, чтобы вести работу по выявлению неучтенных абонентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-pribor-ucheta-elektroenergii-1055482360.html
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абхазия, новости, электричество, платежи, минэнерго абхазии
абхазия, новости, электричество, платежи, минэнерго абхазии

Уровень собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии вырос до 48%

12:32 30.06.2025 (обновлено: 14:37 30.06.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Уровень собираемости платежей за потребляемую электроэнергию составил 48% по итогам 2024 года, сообщил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.
Показатели выросли по сравнению с 2023 годом на 11%, рассказал в интервью "Апсныпресс" Мушба.
Министр поставил задачу по формированию постоянно действующей рабочей группы из числа специалистов "Черноморэнерго", которая будет осуществлять выезды в районы и города, чтобы вести работу по выявлению неучтенных абонентов.
Электросчетчик - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
Энергетическая отрасль Абхазии
В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии
22 июня, 16:35
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