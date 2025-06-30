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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/podstantsiya-alakhadzy-1055619156.html
Подстанция "Алахадзы" 1 июля временно будет обесточена
Подстанция "Алахадзы" 1 июля временно будет обесточена
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Подстанция "Алахадзы" будет обесточена 1 июля с 11:00 до 17:00 из-за ремонтных работ. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Подстанция "Алахадзы" будет обесточена 1 июля с 11:00 до 17:00 из-за ремонтных работ.Об этом сообщило Минэнерго Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/v-minenergo-obyasnili-prichinu-planovykh-otklyucheniy-v-rayonakh-abkhazii--1055283124.html
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абхазия, новости, отключение электричества, подстанции
абхазия, новости, отключение электричества, подстанции
Подстанция "Алахадзы" 1 июля временно будет обесточена
11:51 30.06.2025
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Подстанция 330 кВ "Мурманская"
© Sputnik / Павел Львов
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik.
Подстанция "Алахадзы" будет обесточена 1 июля с 11:00 до 17:00 из-за ремонтных работ.
Об этом сообщило Минэнерго Абхазии.
Энергетическая отрасль Абхазии
В Минэнерго объяснили причину плановых отключений в районах Абхазии
13 июня, 13:00
Энергетическая отрасль Абхазии
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